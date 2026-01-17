Schlägt Stocker zwei Fliegen auf einmal?

Zum ersten Hieb: Wird der Bürger wirklich aufatmen? Wenn aus zehn Prozent Mehrwertsteuer „unter fünf“ werden, ist das ein politisches Signal, ja. Aber ein Wunder? Mitnichten! Selbst wenn Brot, Milch und Eier um fünf Prozent billiger werden, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein! Denn die Wahrheit ist bitter: Seit dem Jahr 2020 sind die Nahrungsmittelpreise laut Statistik um schwindelerregende 36,5 Prozent in die Höhe geklettert!