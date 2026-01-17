Schlägt Stocker zwei Fliegen auf einmal?

Er will also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, unser Kanzler Christian Stocker. Ab Juli wird die Mehrwertsteuer auf viele Grundnahrungsmittel halbiert, ein überraschender Schachzug! Der erste Schlag gilt unserem Geldbörsel – wir sollen es „ständig merken“ beim Einkaufen. Der zweite Schlag soll die Inflation senken, runter auf magische zwei Prozent.
Zum ersten Hieb: Wird der Bürger wirklich aufatmen? Wenn aus zehn Prozent Mehrwertsteuer „unter fünf“ werden, ist das ein politisches Signal, ja. Aber ein Wunder? Mitnichten! Selbst wenn Brot, Milch und Eier um fünf Prozent billiger werden, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein! Denn die Wahrheit ist bitter: Seit dem Jahr 2020 sind die Nahrungsmittelpreise laut Statistik um schwindelerregende 36,5 Prozent in die Höhe geklettert!
Zum zweiten Hieb: das Zwei-Prozent-Ziel. Da wird’s schon dünn! Das seriöse Wifo rechnete zuletzt mit 2,6 Prozent für 2026. Dessen Inflationsexperte Baumgartner sagt nun: Die Steuersenkung wird dämpfen, aber vielleicht nur auf 2,5 Prozent. Da braucht’s mehr!
Und hier kommt die eigentliche gute Nachricht, die kaum einer beachtet: Der Verbund senkt ab März den Strompreis auf unter 10 Cent pro Kilowattstunde! Das kann die 450.000 Haushaltskunden, die der Verbund hat, entlasten. Und andere Versorger werden nachziehen müssen. DAS wirkt! In der Summe könnte die Inflation im allerbesten Fall vielleicht auf 2,25 Prozent purzeln.
Mein Fazit: Stockers Fliegenklatsche ist gut gemeint. Der Strompreis-Deckel wirkt stärker als der Steuertrick. Aber zwei Prozent Inflation? Die bleiben vorerst noch ein frommer Wunsch. Es fehlt nicht mehr viel, aber in der Politik ist der letzte Meter oft der schwerste.
