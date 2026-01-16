Ärzte wollen Importverbot für Nikotinbeutel

Sie forderte am Freitag unter anderem ein teilweises Importverbot für Nikotinbeutel wie in Deutschland. In unserem Nachbarland fallen Nikotinbeutel unter das Lebensmittelrecht, zählen als „neuartige Lebensmittel“, die in der EU eine Zulassung brauchen, um auf den Markt kommen zu dürfen. Das unterscheidet sie etwa von E-Zigaretten, die unter das Tabakgesetz fallen und reguliert sind. Der Verkauf von Nikotinbeuteln ist in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen EU-Staaten verboten, sie konnten bisher aber im Internet bestellt werden, etwa aus Schweden.