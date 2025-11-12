Verbot von Zigarettenfiltern sorgt für Zündstoff

Ministerrat berät über Tabakgesetz

Mittlerweile liegt aber bereits ein Entwurf für den Ministerrat zur Besetzung der FCTC-Delegation seitens Österreich vor. Brisant ist an dem Dokument, das auch der „Krone“ vorliegt, insbesondere eine Formulierung zum Stellenwert der WHO-Entscheidungen. Im Entwurf zum Ministerratsvortrag steht: „Das Tabakrahmenübereinkommen ist seiner Natur nach durch ergänzende Instrumente (Richtlinien und Zusatzprotokolle) mit Inhalt zu erfüllen und umzusetzen.“ Brisant ist das vor allem auch, weil im Vorfeld von Vertretern der WHO, aber auch der EU oft relativiert wird und alle Empfehlungen unverbindlich seien und keinen konkreten Gesetzauftrag bedeuten würden.