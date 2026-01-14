Vorteilswelt
Im Keller versteckt

Freundin getötet: Nachbarn ins Gesicht gelacht

Niederösterreich
14.01.2026 16:20
Porträt von Josef Poyer
Porträt von Christoph Budin
Von Josef Poyer und Christoph Budin

Nach wiederholtem Streit erdrosselte Stefan S. seine 36-jährige Freundin mit einem Seil und versteckte die Leiche dann im Erdkeller. Den Nachbarn lächelte er daraufhin tagelang ins Gesicht!

0 Kommentare

Gespenstische Stille und eisige Kälte herrschten gestern Früh beim „Krone“-Lokalaugenschein im Ortsteil Helenental in der 2000-Seelen-Gemeinde Wilfersdorf im Weinviertel. Ein klassisches „Brettldorf“ mit teils extrem heruntergekommenen Häusern.

Gewalt stand auf der Tagesordnung
In einem davon wohnte seit vergangenem Jahr auch der 47-jährige Stefan S., gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Joyce P. (36). Der Österreicher und die Deutsche mit karibischen Wurzeln sollen laut Nachbarschaft von Anfang an drogen- und alkoholsüchtig gewesen sein. Gewalt stand des Öfteren auf der Tagesordnung, beide hatten schon behördliche Wegweisungen. Letzter Polizeieinsatz im Sommer: Sie wählte den Notruf, weil er ihr die Kontokarte nicht geben wollte.

Drogen, Alkohol, Gewalt: Nach der mutmaßlichen Tat wahrte der Verdächtige die Fassade.
Drogen, Alkohol, Gewalt: Nach der mutmaßlichen Tat wahrte der Verdächtige die Fassade.(Bild: Krone KREATIV/Josef Poyer )

Ein weiterer Beziehungsstreit eskalierte dann am 5. Jänner vollends: S. sei – laut Aussage im Verhör – vom Opfer mit einem Messer bedroht und attackiert worden. Angeblich mit zwei Messerstichen in den Rücken. „Es finden sich auch zwei leichte Kratzer am Rücken des Mannes“, so ein Kriminalist.

Frau B. und ihr Sohn kannten die Nachbarn ganz gut. Ihr Eindruck war nicht der beste.
Frau B. und ihr Sohn kannten die Nachbarn ganz gut. Ihr Eindruck war nicht der beste.(Bild: Josef Poyer)

Im angeblichen Kampf soll der Mordverdächtige dann plötzlich ein Seil ergriffen und damit seine Freundin, Mutter einer Tochter, erdrosselt haben. Danach spazierte er mit der Leiche in den angrenzenden Erdkeller und legte die sterblichen Überreste dort ab.

Der Stock, mit dem im Vorjahr die Nachbarstochter grundlos verprügelt worden sein soll.
Der Stock, mit dem im Vorjahr die Nachbarstochter grundlos verprügelt worden sein soll.(Bild: Josef Poyer)

Nachbarin: „Hat uns angelächelt“
„Wir haben nichts gesehen, es war alles unauffällig. Er war die letzten Tage auch mehrmals spazieren und hat uns angelächelt“, schildert Nachbarin Renate B. Für sie kommt die Tat überraschend, obwohl auch ihre Kinder bereits Opfer der gewaltbereiten Nachbarn geworden sind: „Die Frau hat meine Tochter im Oktober mit einem Stock verprügelt, da haben wir auch Anzeige erstattet.“

S. vertraute sich Dienstagabend einem Bekannten an und gestand dann auch im Verhör bei der Polizei. Er sitzt in U-Haft!

Niederösterreich
