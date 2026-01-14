Freundin getötet: Nachbarn ins Gesicht gelacht

Gewalt stand auf der Tagesordnung

In einem davon wohnte seit vergangenem Jahr auch der 47-jährige Stefan S., gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Joyce P. (36). Der Österreicher und die Deutsche mit karibischen Wurzeln sollen laut Nachbarschaft von Anfang an drogen- und alkoholsüchtig gewesen sein. Gewalt stand des Öfteren auf der Tagesordnung, beide hatten schon behördliche Wegweisungen. Letzter Polizeieinsatz im Sommer: Sie wählte den Notruf, weil er ihr die Kontokarte nicht geben wollte.