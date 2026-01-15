„Affären können rasch in extreme Richtung kippen“

Schockieren uns Taten gewisser vertrauensvoller Berufsbilder mehr als andere?

Wenn ein guter Arzt schwer krank wird, sind viele erstaunt, weil sie glauben, der wird nie krank. Ähnlich ist es bei Polizisten. Es heißt ja nicht, dass jene Personen beruflich zuvor unzuverlässig gewesen wären. Polizisten haben zwar eine professionelle Gewaltausbildung, das heißt aber nicht, dass sie keine Probleme haben können und es privat zu keiner emotionalen Konflikteskalation kommen kann. Wir denken, Menschen in gewissen Berufen stehen über allen Dingen: Das ist nicht der Fall und muss auch nicht der Fall sein. Es ist eine Wunschvorstellung, dass jene immer moralisch richtig handeln.