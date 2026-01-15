„Affären können rasch in extreme Richtung kippen“

Nach dem Krimi um Steirerin Johanna G. (34) und dem Gruselgeständnis des Cobra-Polizisten Stefan S. ist es zu früh für fallbezogene Analysen. Die „Krone“ wollte, nachdem nun auch ein Mord in Niederösterreich schockiert, trotzdem von Gerichtspsychiaterin Dr. Sigrun Roßmanith wissen, warum in Beziehungen gemordet wird.
„Krone“: Frau Roßmanith, warum wird in Dreiecksbeziehungen gemordet?
Sigrun Roßmanith: Die Vermittlung einer Schwangerschaft stellt natürlich völlig geänderte Beziehungsverhältnisse dar. Etwas, das heimlich läuft, wird plötzlich verbindlich. Affären haben eine gewisse asymmetrische Machtdynamik, ein sehr fragiles und verletzbares Gleichgewicht. Das ist störungsanfällig und kann rasch in eine extreme Richtung kippen.
Was führt zur Eskalation bei Beziehungsdelikten?
Wenn es zur Eskalation kommt, bricht etwas zusammen. Es entsteht etwas, das bedrohlich wirkt, mit dem man nicht umgehen kann. In Beziehungsdelikten ist das oft die Gefahr der drohenden Trennung, Gefühle eskalieren dann. Statt nachzudenken, wird dann gehandelt. Oft ist es das Gefühl: Wenn alles herauskommt, ändert sich für mich auch alles. Meist passiert dies im Endstadium eskalierender Beziehungen: Es sind die Angst vor der Entdeckung und das Gefühl des Kontrollverlustes.
Schockieren uns Taten gewisser vertrauensvoller Berufsbilder mehr als andere?
Wenn ein guter Arzt schwer krank wird, sind viele erstaunt, weil sie glauben, der wird nie krank. Ähnlich ist es bei Polizisten. Es heißt ja nicht, dass jene Personen beruflich zuvor unzuverlässig gewesen wären. Polizisten haben zwar eine professionelle Gewaltausbildung, das heißt aber nicht, dass sie keine Probleme haben können und es privat zu keiner emotionalen Konflikteskalation kommen kann. Wir denken, Menschen in gewissen Berufen stehen über allen Dingen: Das ist nicht der Fall und muss auch nicht der Fall sein. Es ist eine Wunschvorstellung, dass jene immer moralisch richtig handeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.