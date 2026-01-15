Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Porgy & Bess

Hommage an die legendäre Jazzmusikerin Carla Bley

Kultur
15.01.2026 12:35
Pianistin Aki Takase und Bassistin Gina Schwarz widmeten sich der großen Carla Bley
Pianistin Aki Takase und Bassistin Gina Schwarz widmeten sich der großen Carla Bley(Bild: © Wolfgang Gonaus)

Eine liebevoll-freigeistige Hommage an die innovative Grand Dame des zeitgenössischen Jazzpianos: Die japanische Pianistin Aki Takase gedachte im Porgy & Bess gemeinsam mit der österreichischen Kontrabassistin Gina Schwarz der 2023 verstorbenen US-Jazzmusikerin Carla Bley.

0 Kommentare

Urgewalten werden da freigesetzt, wenn die japanische Pianistin und Komponistin Aki Takase wuchtig-expressiv in die Tasten hämmert - mit berstender Energie und Emotion und einer feinen Dosis Humor. Im beeindruckenden und präzisen Einverständnis mit dem sprachgewandt-melodiösen Kontrabass von Gina Schwarz und damit in der intimen Formation, die die große Carla Bley mit ihrem musikalischen und Lebenspartner Steve Swallow am E-Bass gerne mit Hingabe gepflegt hat. Die legendäre Jazzmusikerin sei ihre Lieblingskomponistin, bekannte die quirlige Aki Takase, die dieser Tage ihren 78. Geburtstag feiert. Genussvoll nimmt ihr facettenreiches Spiel das Bley‘sche Wesen in den Originalstücken ebenso wie in Eigenkompositionen des Duos auf und spinnt es mitreißend weiter. Inspiration und profunde Startbasis in den unendlichen Jazzkosmos – sehr rasant, groovend, wunderschön dramatisch erstrahlend und dann wieder fein zersplitternd und in den Tiefen des Lebens wühlend.

Aki Takase setzt mit ihrem Klavierspiel Urgewalten frei
Aki Takase setzt mit ihrem Klavierspiel Urgewalten frei(Bild: © Wolfgang Gonaus)

Bis zum schelmisch heldenhaften Ende
Bleys „Walking Battery Woman“ schwelgt in perkussiver Wucht, aus der Aki Takase die geradlinige und doch vielfach schwingende Motivlinie löst, die sich in prächtigen Details verschlingt und schließlich in den geblockten Akkorden manifestiert. Gina Schwarz beglückt mit fein ausgebauten Erzählungen, in die das Piano zarte Tupfen setzt. Was lyrisch träumerisch und betörend melancholisch beginnt, kippt in die kraftvoll-atemlose Verdichtung und führt zum hoffnungsvoll perlenden, schelmisch heldenhaften Ende. Ein bisschen Slapstick, ungestüme Eruptionen und unvermutete Schrittwechsel in furiosem Tempo. Gina Schwarz‘ „Structural Chaos“ in 12-Ton-Technik fügt sich da ausgezeichnet dazu, wie es in aller Abstraktheit groovt und vor Emotion und Witz sprüht. Und im Abgang ein Schuss Blues. Grandios und sehr charmant!

Demnächst: Sokal gedenkt Zawinul
Ein nächstes Tribute-Projekt gibt es im Porgy & Bess schon am 21. Jänner, wenn Saxophonist Harry Sokal mit seiner neuen Groove Unlimited-Formation mit Jojo Lackner am Bass und Herbert Pirker am Schlagzeug unter dem Titel „I remember Joe“ des in vielen Dingen wegweisenden Joe Zawinul musikalisch gedenkt.

Verena Kienast

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
445.374 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
176.128 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.291 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Kultur
Porgy & Bess
Hommage an die legendäre Jazzmusikerin Carla Bley
Thomas Mraz
Erstes Kabarett-Solo mit Nahtoderfahrung!
„Krone“-Interview
Alter Bridge: „Die Zukunft hing am seidenen Faden“
Albertina-Geburtstag
Ralph Gleis: „Wir lassen den Hasen aus dem Stall“
Das ist geplant
Kärnten Museum: Zwei neue Standorte und Umbauten
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf