Hommage an die legendäre Jazzmusikerin Carla Bley

Urgewalten werden da freigesetzt, wenn die japanische Pianistin und Komponistin Aki Takase wuchtig-expressiv in die Tasten hämmert - mit berstender Energie und Emotion und einer feinen Dosis Humor. Im beeindruckenden und präzisen Einverständnis mit dem sprachgewandt-melodiösen Kontrabass von Gina Schwarz und damit in der intimen Formation, die die große Carla Bley mit ihrem musikalischen und Lebenspartner Steve Swallow am E-Bass gerne mit Hingabe gepflegt hat. Die legendäre Jazzmusikerin sei ihre Lieblingskomponistin, bekannte die quirlige Aki Takase, die dieser Tage ihren 78. Geburtstag feiert. Genussvoll nimmt ihr facettenreiches Spiel das Bley‘sche Wesen in den Originalstücken ebenso wie in Eigenkompositionen des Duos auf und spinnt es mitreißend weiter. Inspiration und profunde Startbasis in den unendlichen Jazzkosmos – sehr rasant, groovend, wunderschön dramatisch erstrahlend und dann wieder fein zersplitternd und in den Tiefen des Lebens wühlend.