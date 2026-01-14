Die KTM-Mitarbeiter üben sich in Galgenhumor

500 Jobs, 500 Angestellte sollen gekündigt werden. Und während man sich beim Motorradhersteller in Schweigen hüllt, sind die Mattighofner wütend und traurig. „Einer ganzen Gemeinde wird hier das Leben genommen. Aber es war zu erwarten, dass früher oder später die Reißleine gezogen wird“, sagt ein Lokalbesitzer der Stadt nüchtern. Während es den Apotheker auch emotional trifft.
Während weite Teile Oberösterreichs gestern in dichten Nebelschwaden versunken waren, strahlte in Mattighofen die Sonne – was sich allerdings nicht auf die Stimmung in der Stadt niederschlug. „Ich kann so mit jedem Einzelnen mitfühlen, viele KTM-Mitarbeiter kommen als Kunden zu mir. Das trifft mich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional“, kann Apotheker Bruno Baumgartner die Hiobsbotschaft nicht fassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.