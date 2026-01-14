Die KTM-Mitarbeiter üben sich in Galgenhumor

500 Jobs, 500 Angestellte sollen gekündigt werden. Und während man sich beim Motorradhersteller in Schweigen hüllt, sind die Mattighofner wütend und traurig. „Einer ganzen Gemeinde wird hier das Leben genommen. Aber es war zu erwarten, dass früher oder später die Reißleine gezogen wird“, sagt ein Lokalbesitzer der Stadt nüchtern. Während es den Apotheker auch emotional trifft.