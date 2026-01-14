1,300 jobs at risk
Infineon reaches for ailing chip company
The German Infineon Group wants to acquire parts of the Styrian company ams for around €500 million. However, this could amount to an erosion of the Austrian plant, with over 1,000 jobs at stake. The supervisory board plans to push the deal through next week against at least three other bidders.
Styrian sensor specialist ams-Osram is facing a major decision about its future direction. According to information obtained by the "Krone" newspaper, German semiconductor company Infineon is planning to acquire parts of the business and integrate them into its own operations. The main focus is on the medical and industrial business.
