Weißensee: Norbert und sein großes Gespür für Eis

Der Weißensee friert. Die Vorbereitungen für die niederländische Elf-Städte-Eislauftour laufen. Und doch ist dieser Winter ein anderer. Denn Eismeister Norbert Jank steht zum ersten Mal seit fast vierzig Jahren nicht mehr mitten am Eis, sondern am Ufer.
Seit 1967 beschäftigt sich der Norbert Jank mit Eis. Ab 1987 war er offiziell Eismeister und damit jener Mann, der am Weißensee entschied, ob das Eis freigegeben wird oder nicht. Eine Entscheidung, die über Sicherheit, Vertrauen und oft über das wirtschaftliche Schicksal ganzer Wintersaisonen bestimmte.
