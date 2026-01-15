Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nebel, Wolken, Sonne

Nieselregen sorgt erneut für Glatteisgefahr

Österreich
15.01.2026 12:48
Nebel und Sonne kämpfen um die Vorherrschaft am Himmel (Symbolbild).
Nebel und Sonne kämpfen um die Vorherrschaft am Himmel (Symbolbild).(Bild: Caroline - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Winter bleibt – zwar ohne Schnee, dafür steigt lokal wieder die Glatteisgefahr. Ganz generell bleibt es zwar kalt, stellenweise klettert die Thermometermarke tagsüber aber wieder in den knapp zweistelligen Plusbereich. Am Himmel konkurrieren am Wochenende und zum Wochenstart Wolken, Nebel und Sonne. 

0 Kommentare

Hoher Luftdruck sorgt am Freitag für meist sonniges Wetter, vor allem im Westen sowie generell in den höher gelegenen Regionen, so die Prognose von Geosphere Austria. In inneralpinen Becken und Tälern sowie allgemein in den Niederungen im Osten liegen hingegen den ganzen Tag zäher Nebel oder Hochnebel. Lokal nieselt es auch und es besteht auf unbehandelten Oberflächen Glatteisgefahr. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Frühtemperaturen betragen minus sechs bis plus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus eins bis plus neun Grad, mit den höchsten Werten im Westen und in mittleren Höhenlagen.

Am Samstag startet die Osthälfte Österreichs oft mit Nebel und Hochnebel, der sich vor allem im Südosten sehr zäh hält. Im Norden und Osten bestehen im Tagesverlauf die Chancen auf zumindest zeitweise Sonnenschein. In der Westhälfte wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt überwiegend trocken. Der Wind weht im Nordosten lebhaft, sonst nur schwach, aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sechs bis plus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen kommen auf ein Grad bei Nebel und bis zu neun Grad im Westen und in mittleren Höhenlagen.

Nebel und Hochnebel bestimmen am Sonntag in den Niederungen im Norden und Osten, im Burgenland sowie auch inneralpin das Wetter. Im Tagesverlauf kann sich jedoch allmählich sonniges Wetter durchsetzen. Besonders hartnäckig ist der Nebel aber im Osten des Landes. Überall sonst scheint hingegen die Sonne verbreitet. Ein paar dichtere Wolken gibt es lediglich südlich des Alpenhauptkammes in Tirol, in Osttirol und in Oberkärnten. Hier kann es mitunter auch leicht regnen. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Nordosten Österreichs sowie an der Alpennordseite auch lebhaft aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen betragen minus fünf bis plus zwei Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen von Ost nach West minus zwei bis plus zehn Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
-2° / -1°
9 km/h
00:20 h
35 %
Symbol bedeckt
-2° / 0°
3 km/h
00:08 h
30 %
Symbol Nieseln
-1° / 1°
10 km/h
00:00 h
15 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
19 km/h
03:39 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
19 km/h
02:54 h
< 5 %
Symbol wolkig
-6° / -2°
21 km/h
04:48 h
< 5 %
Symbol wolkig
-7° / -2°
19 km/h
05:40 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-7° / 0°
17 km/h
08:41 h
< 5 %
Symbol Nebel
-8° / -2°
10 km/h
02:53 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-8° / -1°
8 km/h
08:24 h
< 5 %
Wien
Symbol bedeckt
-0° / 2°
7 km/h
00:15 h
35 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
4 km/h
00:09 h
30 %
Symbol Nebel
-2° / 1°
12 km/h
00:42 h
15 %
Symbol wolkig
0° / 5°
14 km/h
05:11 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-2° / 2°
18 km/h
08:32 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-6° / 0°
15 km/h
08:30 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-8° / -1°
15 km/h
08:37 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-9° / 1°
12 km/h
08:40 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-10° / -3°
9 km/h
03:15 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-10° / -2°
8 km/h
08:47 h
< 5 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
-3° / -2°
5 km/h
00:18 h
30 %
Symbol bedeckt
-2° / -1°
4 km/h
00:15 h
30 %
Symbol Nieseln
-2° / 1°
11 km/h
00:00 h
20 %
Symbol wolkig
1° / 4°
21 km/h
04:36 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 0°
19 km/h
03:40 h
< 5 %
Symbol wolkig
-7° / -3°
21 km/h
05:42 h
< 5 %
Symbol wolkig
-8° / -2°
21 km/h
05:53 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-8° / -0°
20 km/h
08:35 h
< 5 %
Symbol wolkig
-9° / -3°
12 km/h
05:04 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-9° / -1°
10 km/h
08:51 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
1° / 2°
3 km/h
00:07 h
30 %
Symbol bedeckt
0° / 2°
3 km/h
01:07 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 0°
6 km/h
02:50 h
10 %
Symbol heiter
-1° / 5°
7 km/h
06:38 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-0° / 4°
18 km/h
08:28 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-4° / 2°
16 km/h
08:38 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-6° / 3°
13 km/h
08:29 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-7° / 2°
6 km/h
08:43 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-10° / -1°
4 km/h
08:43 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-11° / -2°
4 km/h
08:48 h
< 5 %
Linz
Symbol wolkenlos
-3° / 7°
5 km/h
08:35 h
15 %
Symbol bedeckt
-3° / 4°
3 km/h
01:08 h
35 %
Symbol bedeckt
-3° / 1°
3 km/h
01:14 h
15 %
Symbol bedeckt
0° / 2°
2 km/h
00:14 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 0°
3 km/h
05:12 h
10 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -3°
3 km/h
03:33 h
< 5 %
Symbol wolkig
-11° / -3°
3 km/h
05:24 h
< 5 %
Symbol heiter
-13° / -0°
3 km/h
07:39 h
< 5 %
Symbol heiter
-13° / 1°
3 km/h
07:18 h
25 %
Symbol wolkenlos
-11° / 2°
3 km/h
08:54 h
10 %
Graz
Symbol heiter
-7° / 1°
5 km/h
07:22 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 1°
3 km/h
02:21 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
3 km/h
02:51 h
15 %
Symbol bedeckt
0° / 4°
4 km/h
01:36 h
10 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 2°
4 km/h
01:28 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -2°
5 km/h
03:41 h
20 %
Symbol wolkig
-10° / -3°
5 km/h
06:09 h
< 5 %
Symbol heiter
-11° / -2°
5 km/h
07:14 h
< 5 %
Symbol heiter
-12° / -1°
4 km/h
07:22 h
35 %
Symbol heiter
-10° / 1°
4 km/h
07:08 h
15 %
Klagenfurt
Symbol wolkig
-0° / 8°
9 km/h
05:23 h
30 %
Symbol stark bewölkt
0° / 6°
9 km/h
01:45 h
45 %
Symbol heiter
-2° / 5°
6 km/h
06:24 h
10 %
Symbol wolkig
-2° / 4°
5 km/h
06:00 h
< 5 %
Symbol heiter
-2° / 6°
5 km/h
07:20 h
15 %
Symbol wolkenlos
-3° / 7°
7 km/h
08:28 h
10 %
Symbol heiter
-8° / 5°
6 km/h
07:37 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-9° / 4°
5 km/h
08:47 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-9° / 5°
5 km/h
08:49 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-8° / 4°
6 km/h
08:52 h
< 5 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
-4° / 5°
7 km/h
03:30 h
35 %
Symbol wolkig
-5° / 5°
7 km/h
06:00 h
45 %
Symbol wolkig
1° / 8°
13 km/h
04:14 h
30 %
Symbol wolkig
-1° / 9°
15 km/h
06:09 h
30 %
Symbol wolkig
-2° / 8°
19 km/h
04:34 h
30 %
Symbol wolkig
1° / 8°
21 km/h
04:50 h
25 %
Symbol heiter
-4° / 6°
14 km/h
07:58 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-8° / 6°
13 km/h
08:51 h
< 5 %
Symbol heiter
-10° / 5°
13 km/h
08:12 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-8° / 5°
6 km/h
08:53 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
2° / 10°
10 km/h
00:26 h
40 %
Symbol heiter
3° / 8°
8 km/h
07:38 h
45 %
Symbol wolkig
1° / 5°
5 km/h
05:18 h
40 %
Symbol wolkig
1° / 6°
5 km/h
04:40 h
45 %
Symbol wolkig
-1° / 3°
6 km/h
05:30 h
35 %
Symbol wolkig
-1° / 6°
5 km/h
05:01 h
35 %
Symbol heiter
-3° / 5°
5 km/h
08:04 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-4° / 4°
5 km/h
08:47 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-5° / 3°
5 km/h
08:51 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-4° / 4°
4 km/h
08:55 h
< 5 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Montag startet in den Niederungen im Norden und Osten, am Alpenostrand sowie auch in inneralpinen Becken und Tälern an der Alpensüdseite häufig mit Nebel und Hochnebel. Im Tagesverlauf beginnen sich diese langsam aufzulösen. Besonders hartnäckig halten sich die Nebelschwaden im östlichen Flachland und stellenweise im Burgenland. Abseits des Nebels präsentiert sich jedoch das Wetter sonnig und trocken. Von einigen wenigen dichteren Wolken im Westen abgesehen scheint die Sonne bis zum Abend sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der Wind kommt aus Ost bis Süd und weht in den Föhntälern an der Alpennordseite sowie von Oberösterreich ostwärts mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus acht und plus zwei Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen je nach Sonne, Föhn oder Nebel minus vier bis plus zehn Grad.

Der Dienstag startet in inneralpinen Becken und Tälern sowie auch in den Niederungen im Norden und Osten mit Nebel oder Hochnebel. Doch im Tagesverlauf kann sich die Sonne immer mehr durchsetzen und scheint bis zum Abend noch fast überall öfters und auch länger. Abseits der typischen Nebelgebiete scheint hingegen die Sonne den ganzen Tag von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der Wind aus Ost bis Süd weht vor allem in den Föhntälern an der Alpennordseite sowie auch im Flachland des Ostens stellenweise lebhaft bei Frühtemperaturen zwischen minus elf und plus ein Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit minus drei bis plus acht Grad erreicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
445.374 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
176.128 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.291 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Österreich
Krimi um Doppelmord
Mutter und Tochter tot in Kühltruhen: Neue Details
Nebel, Wolken, Sonne
Nieselregen sorgt erneut für Glatteisgefahr
Brutaler Überfall
Mann in Wien attackiert: Gesicht aufgeschlitzt
Häusliche Gewalt
22-Jähriger bedroht Ex-Freundin (25) mit Tod
Krone Plus Logo
Leitung „gesprengt“
Sogar mächtige Wasserrohre kämpfen mit Dauerfrost
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf