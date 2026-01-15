Nieselregen sorgt erneut für Glatteisgefahr

Der Montag startet in den Niederungen im Norden und Osten, am Alpenostrand sowie auch in inneralpinen Becken und Tälern an der Alpensüdseite häufig mit Nebel und Hochnebel. Im Tagesverlauf beginnen sich diese langsam aufzulösen. Besonders hartnäckig halten sich die Nebelschwaden im östlichen Flachland und stellenweise im Burgenland. Abseits des Nebels präsentiert sich jedoch das Wetter sonnig und trocken. Von einigen wenigen dichteren Wolken im Westen abgesehen scheint die Sonne bis zum Abend sogar von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Der Wind kommt aus Ost bis Süd und weht in den Föhntälern an der Alpennordseite sowie von Oberösterreich ostwärts mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus acht und plus zwei Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen je nach Sonne, Föhn oder Nebel minus vier bis plus zehn Grad.