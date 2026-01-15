Diesen Wein ließ Stadtchef kurioserweise verbannen

Alles wie immer beim Linzer Neujahrsempfang im Alten Rathaus – könnte man meinen. Beim ersten großen Auftritt von Bürgermeister Dietmar Prammer als Gastgeber bleibt das Programm vertraut, doch im Detail wurde heuer eine unauffällige, aber bemerkenswerte Änderung vorgenommen. Warum ein über Jahre fixer Name plötzlich fehlt und was dahintersteckt.
Premiere für den SP-Stadtchef: Bürgermeister Dietmar Prammer lädt heute, Donnerstag, erstmals offiziell zum traditionellen Neujahrsempfang ins Alte Rathaus. Im Vorjahr war der Empfang abgesagt worden, der Bürgermeister-Wahlkampf befand sich Mitte Jänner bekanntlich gerade in der entscheidenden Phase. Heuer kehrt der gesellschaftliche Fixtermin also zurück. Große Überraschungen soll es dabei nicht geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.