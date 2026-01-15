Diesen Wein ließ Stadtchef kurioserweise verbannen

Premiere für den SP-Stadtchef: Bürgermeister Dietmar Prammer lädt heute, Donnerstag, erstmals offiziell zum traditionellen Neujahrsempfang ins Alte Rathaus. Im Vorjahr war der Empfang abgesagt worden, der Bürgermeister-Wahlkampf befand sich Mitte Jänner bekanntlich gerade in der entscheidenden Phase. Heuer kehrt der gesellschaftliche Fixtermin also zurück. Große Überraschungen soll es dabei nicht geben.