ÖFB erfährt Nations-League-Gegner am 12. Februar

Keine Duelle mit Top-Nationen

Die Auswahl von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hatte im vergangenen März im Play-off gegen Serbien (1:1 und 0:2) den Wiederaufstieg in die A-Liga der besten 16 Teams verpasst. Duelle mit der europäischen Elite bleiben den Österreichern damit im kommenden Herbst verwehrt. Mögliche ÖFB-Gegner sind etwa Polen, Irland oder wie bei der vergangenen Auflage Slowenien.