Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auslosung in Brüssel

ÖFB erfährt Nations-League-Gegner am 12. Februar

Fußball International
15.01.2026 13:53
Auf wen treffen Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer und Co.?
Auf wen treffen Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer und Co.?(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Nationalteam erfährt seine ersten Gegner für die Zeit nach der WM in Nordamerika am 12. Februar. Da erfolgt laut UEFA-Angaben vom Donnerstag um 18.00 Uhr in Brüssel die Auslosung der nächsten Ausgabe der Nations League. 

0 Kommentare

Der Bewerb startet Ende September erstmals mit vier Partien pro Team. Abgeschlossen wird die Gruppenphase mit einem Doppeltermin im November. Das ÖFB-Team spielt wie bei der vergangenen Auflage in der zweithöchsten Stufe, der Liga B.

Keine Duelle mit Top-Nationen
Die Auswahl von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hatte im vergangenen März im Play-off gegen Serbien (1:1 und 0:2) den Wiederaufstieg in die A-Liga der besten 16 Teams verpasst. Duelle mit der europäischen Elite bleiben den Österreichern damit im kommenden Herbst verwehrt. Mögliche ÖFB-Gegner sind etwa Polen, Irland oder wie bei der vergangenen Auflage Slowenien.

Die Entscheidung über die Kriterien für die Lostöpfe ist noch nicht final bestätigt. Österreich dürfte laut derzeitigem Planungsstand in Liga B aber im zweiten Lostopf liegen. Duelle mit der Schweiz, Bosnien und der Ukraine wären damit nicht möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
447.426 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
180.523 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.563 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Fußball International
Nach Match-Absage:
Dach wieder stabil! HSV darf zurück ins Stadion
Trotz Dementi
Klopp und Real: Gibt‘s doch eine kleine Chance?
Bayern bestätigt:
Diagnose ist da! Lange Pause für Konrad Laimer
Auslosung in Brüssel
ÖFB erfährt Nations-League-Gegner am 12. Februar
Krone Plus Logo
Rapids Nosa Dahl:
„Ich liebe es einfach, für Chaos zu sorgen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf