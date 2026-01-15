Marsh Farm: Erste Fotos von Andrews neuem Zuhause

Während vor der Royal Lodge in Windsor bereits weiße Umzugswagen vorfahren, wird Andrew Mountbatten‑Windsors neues Zuhause – die Marsh Farm – im Eiltempo umgebaut. Erste Fotos der Baustelle zeigen, dass das Anwesen doch um einiges bescheidener ist als der Ex-Prinz es gewohnt ist.
Noch bevor er am 19. Februar seinen 66. Geburtstag feiert, soll Andrew die Royal Lodge in Windsor bereits verlassen haben. Britische Medien berichten übereinstimmend: Der Umzug ist im vollen Gange.
Abgeschiedenheit statt Schloss
Andrews neues Domizil heißt Marsh Farm auf dem königlichen Anwesen Sandringham. Allerdings: Das seit Jahren leerstehende Haus wird derzeit noch renoviert, die Arbeiten sollen sich bis etwa Ostern hinziehen.
Bis dahin, so berichten britische Medien, bringe König Charles III. seinen Bruder in einer abgeschiedenen Gegend in einem noch kleineren Haus unter, bevor es ins endgültige Exil geht.
Der Name des künftigen Wohnsitzes wirkt dabei fast symbolisch: „Marsh“ bedeutet übersetzt Sumpf.
Zwei-Meter-Zäune gegen Blicke
Wie sehr der ehemalige Prinz bei der Renovierung der Farm involviert ist, ist unklar.
Laut der Zeitung „Sun“ wurden Arbeiter dabei beobachtet, wie sie eine Satellitenschüssel auf dem Grundstück in Wolferton installierten – drei Kilometer westlich des Sandringham House des Königs. Außerdem wurden bereits zwei Meter hohe Holzzäune errichtet, um Andrew vor neugierigen Blicken zu schützen.
Titel aberkannt, Status verloren
Im Herbst 2025 wurde Andrew Mountbatten-Windsor im Zuge der Epstein-Affäre endgültig zum Bürgerlichen degradiert. König Charles III. entzog ihm den Prinzentitel, zudem verlor er den Rang eines Duke sowie alle Verbindungen zu Ritterorden. Auch das Wohnrecht in der luxuriösen Royal Lodge mit über 30 Zimmern, die zum Crown Estate gehört, hatte er damit verwirkt.
