Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cetebe® ABWEHR plus

Stärken Sie im Winter Ihre Abwehrkräfte

Gesund
15.01.2026 13:06
Bezahlte Anzeige
(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen fallen und die Tage kürzer sind, ist das Immunsystem besonders gefordert. Wer jetzt im Winter seine Abwehrkräfte und seine Laune stärkt, kann Erkrankungen und eine Winterdepression häufig vermeiden. Cetebe® ABWEHR plus kann die Abwehrkräfte sinnvoll unterstützen. Denn mit Vitamin D, Vitamin C und Zink liefert Cetebe® wichtige Vitalstoffe für unser Immunsystem - und Sie kommen gesund und fit durch den Winter.

Wenn es draußen kalt ist, sollte man gegenüber Krankheitserregern umso besser gewappnet sein und seine immuneigene Abwehr stärken. Denn ein gutes Immunsystem ist nicht einfach Glückssache. Sie können einiges dafür tun, um die körpereigene Abwehr und die Gesundheit zu stärken.

Werden Sie aktiv - vorbeugen und gesund leben:

  • Vermeiden Sie den direkten Kontakt zu erkälteten Personen und verzichten Sie auf den Händedruck.
  • Waschen Sie sich regelmäßig die Hände und vermeiden Sie jeglichen Kontakt Ihrer Hände mit Augen und Mund.
  • Nehmen Sie regelmäßig Ihre Mahlzeiten ein und achten Sie auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
  • Achten Sie gerade in der dunklen Jahreszeit darauf, genügend Vitamin D über Ihre Nahrung aufzunehmen.
  • Lüften Sie regelmäßig und nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich, um Ihre Schleimhaut vor der trockenen Heizungsluft zu schützen.
  • Genügend Schlaf ist für ein intaktes Immunsystem und die körperliche Fitness wichtig.
  • Ab und zu ein Saunabesuch

Fest steht: Mit der nasskalten Jahreszeit heißt es für Ihr Immunsystem jetzt: Stärke zeigen. Das tut Ihr Immunsystem gleich doppelt: Die sogenannten „Fresszellen“ des unspezifischen Immunsystems tragen zur Erstabwehr bei. Gleichzeitig schaltet sich ein zweiter Schutzschild ein: das spezifische Immunsystem. Langfristig lernt es unterschiedliche Erreger kennen und sie zu identifizieren. Auf diese Weise werden Erreger, die in den Körper gelangt sind, zielgerichtet bekämpft.

Wichtige Vitalstoffe für unser Immunsystem
Zusätzlich kann Cetebe® ABWEHR plus Ihre Abwehrkräfte sinnvoll unterstützen. Denn mit Vitamin D, Vitamin C und Zink liefert Cetebe® wichtige Vitalstoffe für unser Immunsystem. So spielt Vitamin C eine wichtige Rolle u.a bei der Unterstützung der körpereigenen Erst-Abwehr. Vitamin D stimuliert die Bildung bestimmter Stoffe, die dafür sorgen, dass sich Krankheitserreger weniger gut vermehren können. Zink spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, denn es unterstützt die Entstehung von speziellen Zellen, die für ein gut funktionierendes Immunsystem relevant sind.

Unser Körper kann Vitamin C und Zink aber nicht selbst herstellen, so dass beide Nährstoffe ausreichend mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Vitamin D nimmt unter den Vitaminen eine Sonderstellung ein, da es mit Hilfe von Sonnenlicht vom gesunden Menschen selbst in der Haut gebildet werden kann. Man bezeichnet es daher auch oft als „Sonnenvitamin“. In der dunklen Jahreszeit und wenn Sie sich bei Sonnenschein kaum draußen aufhalten, sollten Sie jedoch darauf achten, Vitamin D ausreichend über die Nahrung aufzunehmen.

Was ist das Besondere an Cetebe ABWEHR plus?
Das Besondere an Cetebe® ABWEHR plus ist, dass es 300 mg ZEITPERLEN®-Vitamin C, 10 μg Vitamin D und 10 mg Zink enthält. Dabei setzen die ZEITPERLEN® das Vitamin C über viele Stunden frei. Das Vitamin D ist in Form von Vitamin D3 enthalten, welches gut vom Körper aufgenommen werden kann. Das Zink liegt als Zinkgluconat mit ebenfalls guter Verwertbarkeit im Körper vor.

Wichtig bei der Aufnahme von Vitamin C ist, dass der Körper größere Mengen nur begrenzt aufnehmen und speichern kann. Mit Hilfe der ZEITPERLEN®-Technologie wird das Blut nicht mit Vitamin C überschwemmt und somit wird gleichzeitig ein Vitamin C-Verlust über den Urin vermieden. Der Körper kann so 98,6 % des Vitamins aufnehmen, was von Experten als hohe Bioverfügbarkeit bezeichnet wird.

Dreifache Unterstützung der Abwehrkräfte

  • Zink, Vitamin C & Vitamin D Kapsel zur 3-fachen Unterstützung der Abwehrkräfte
  • Kontinuierliche Versorgung mit Vitamin C über mehrere Stunden dank ZEITPERLEN®-Technologie
  • 300 mg hochdosiertes Vitamin C
  • Cetebe® ABWEHR plus enthält Zink mit hoher Verfügbarkeit für den Körper

Auch wenn Cetebe® ABWEHR plus Ihre Abwehrkräfte sinnvoll unterstützen kann, denken Sie bitte stets daran: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Hallo, Wohlfühlgewicht
Schluss mit Verzicht, Stress und Kalorienkrampf
Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Jaukerl für Gesundheit
Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig
Oh, du Stressige ...
Weihnachten: Zwischen Besinnlichkeit und Burnout
MdDS
Schwindel nach Bewegung: Das steckt oft dahinter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
447.426 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
180.523 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.563 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Gesund
Cetebe® ABWEHR plus
Stärken Sie im Winter Ihre Abwehrkräfte
Einfache Übungen
Sixpack statt Speck: Training für die Bauchmuskeln
Erbkrankheit PH1
Früh erkannt, besser behandelbar
Viele liegen im Bett
Grippeimpfung jetzt kann die Semesterferien retten
Krone Plus Logo
Zu viel im Kopf
Im Gedankenkarussell? Der wahre Grund überrascht

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf