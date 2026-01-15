Stärken Sie im Winter Ihre Abwehrkräfte

Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die Temperaturen fallen und die Tage kürzer sind, ist das Immunsystem besonders gefordert. Wer jetzt im Winter seine Abwehrkräfte und seine Laune stärkt, kann Erkrankungen und eine Winterdepression häufig vermeiden. Cetebe® ABWEHR plus kann die Abwehrkräfte sinnvoll unterstützen. Denn mit Vitamin D, Vitamin C und Zink liefert Cetebe® wichtige Vitalstoffe für unser Immunsystem - und Sie kommen gesund und fit durch den Winter.
Wenn es draußen kalt ist, sollte man gegenüber Krankheitserregern umso besser gewappnet sein und seine immuneigene Abwehr stärken. Denn ein gutes Immunsystem ist nicht einfach Glückssache. Sie können einiges dafür tun, um die körpereigene Abwehr und die Gesundheit zu stärken.
Werden Sie aktiv - vorbeugen und gesund leben:
Fest steht: Mit der nasskalten Jahreszeit heißt es für Ihr Immunsystem jetzt: Stärke zeigen. Das tut Ihr Immunsystem gleich doppelt: Die sogenannten „Fresszellen“ des unspezifischen Immunsystems tragen zur Erstabwehr bei. Gleichzeitig schaltet sich ein zweiter Schutzschild ein: das spezifische Immunsystem. Langfristig lernt es unterschiedliche Erreger kennen und sie zu identifizieren. Auf diese Weise werden Erreger, die in den Körper gelangt sind, zielgerichtet bekämpft.
Wichtige Vitalstoffe für unser Immunsystem
Zusätzlich kann Cetebe® ABWEHR plus Ihre Abwehrkräfte sinnvoll unterstützen. Denn mit Vitamin D, Vitamin C und Zink liefert Cetebe® wichtige Vitalstoffe für unser Immunsystem. So spielt Vitamin C eine wichtige Rolle u.a bei der Unterstützung der körpereigenen Erst-Abwehr. Vitamin D stimuliert die Bildung bestimmter Stoffe, die dafür sorgen, dass sich Krankheitserreger weniger gut vermehren können. Zink spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, denn es unterstützt die Entstehung von speziellen Zellen, die für ein gut funktionierendes Immunsystem relevant sind.
Unser Körper kann Vitamin C und Zink aber nicht selbst herstellen, so dass beide Nährstoffe ausreichend mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Vitamin D nimmt unter den Vitaminen eine Sonderstellung ein, da es mit Hilfe von Sonnenlicht vom gesunden Menschen selbst in der Haut gebildet werden kann. Man bezeichnet es daher auch oft als „Sonnenvitamin“. In der dunklen Jahreszeit und wenn Sie sich bei Sonnenschein kaum draußen aufhalten, sollten Sie jedoch darauf achten, Vitamin D ausreichend über die Nahrung aufzunehmen.
Was ist das Besondere an Cetebe ABWEHR plus?
Das Besondere an Cetebe® ABWEHR plus ist, dass es 300 mg ZEITPERLEN®-Vitamin C, 10 μg Vitamin D und 10 mg Zink enthält. Dabei setzen die ZEITPERLEN® das Vitamin C über viele Stunden frei. Das Vitamin D ist in Form von Vitamin D3 enthalten, welches gut vom Körper aufgenommen werden kann. Das Zink liegt als Zinkgluconat mit ebenfalls guter Verwertbarkeit im Körper vor.
Wichtig bei der Aufnahme von Vitamin C ist, dass der Körper größere Mengen nur begrenzt aufnehmen und speichern kann. Mit Hilfe der ZEITPERLEN®-Technologie wird das Blut nicht mit Vitamin C überschwemmt und somit wird gleichzeitig ein Vitamin C-Verlust über den Urin vermieden. Der Körper kann so 98,6 % des Vitamins aufnehmen, was von Experten als hohe Bioverfügbarkeit bezeichnet wird.
Dreifache Unterstützung der Abwehrkräfte
Auch wenn Cetebe® ABWEHR plus Ihre Abwehrkräfte sinnvoll unterstützen kann, denken Sie bitte stets daran: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.