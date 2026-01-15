„Ich liebe es einfach, für Chaos zu sorgen“

Habsburg auch 2026 bei Langstrecken-WM am Start
Mit Alpine
Die Wahrheit hinter den muskulären Problemen des Norwegers. Jetzt wird sein Laufstil angepasst – Mitte Februar können die Hütteldorfer dann auf den Flügelstürmer setzen. Plus: warum der 22-Jährige Fritattensuppe nicht versteht...
„Zuerst waren wir das beste Team, dann das schlechteste. Ich weiß nicht, ob es mit mir anders gelaufen wäre, aber es war hart, zuschauen zu müssen. Vor allem, wenn man verliert.“ Ob Petter Nosa Dahl bei Rapid im Herbst einen Unterschied ausmachen hätte können, mag der Norweger nicht beurteilen.
