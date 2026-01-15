„Ich liebe es einfach, für Chaos zu sorgen“

„Zuerst waren wir das beste Team, dann das schlechteste. Ich weiß nicht, ob es mit mir anders gelaufen wäre, aber es war hart, zuschauen zu müssen. Vor allem, wenn man verliert.“ Ob Petter Nosa Dahl bei Rapid im Herbst einen Unterschied ausmachen hätte können, mag der Norweger nicht beurteilen.