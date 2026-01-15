Vorteilswelt
Zweites Testspiel

Hier im LIVESTREAM: LASK gegen Bialystok

Fußball National
15.01.2026 13:25
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bereits am Vormittag konnte Bundesligist LASK im Trainingslager in Belek über einen 2:1-Sieg gegen CSKA Sofia jubeln. Heute muss die Kühbauer-Elf schon wieder ran, treffen Entrup & Co. auf Jagiellonia Bialystok aus Polen. Den Livestream gibt es unten im Video.

Folgen Sie uns auf