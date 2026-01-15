Frau (42) von Bekanntem gewürgt und geschlagen

Mann wurde immer aggressiver

Trotz der schweren Vorwürfe lehnte das Opfer eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Doch auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der 53-Jährige völlig außer Kontrolle: Unkooperativ, aggressiv und gewalttätig – so sehr, dass er sogar eine Polizistin leicht verletzte. Die Beamten griffen durch und nahmen den Mann vorläufig fest.