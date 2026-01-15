Frau (42) von Bekanntem gewürgt und geschlagen

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Polizei wegen eines heftigen Streits in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf alarmiert. Als die Beamten eintrafen, fanden sie eine 42-jährige Frau und einen 53-jährigen Mann vor – letzterer offenbar stark alkoholisiert.
Was zunächst nach einem lautstarken Streit klang, entpuppte sich rasch als Gewalt-Eskalation: Die Wohnungsmieterin schilderte den Polizisten, dass ihr Bekannter in der Wohnung randaliert und sie anschließend attackiert habe. Der Mann soll der Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt haben.
Mann wurde immer aggressiver
Trotz der schweren Vorwürfe lehnte das Opfer eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Doch auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der 53-Jährige völlig außer Kontrolle: Unkooperativ, aggressiv und gewalttätig – so sehr, dass er sogar eine Polizistin leicht verletzte. Die Beamten griffen durch und nahmen den Mann vorläufig fest.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung angezeigt.
