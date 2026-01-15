Razzien gegen Online-Erpresserbande „Black Basta“

„Black Basta“ gilt als eine der aktivsten Ransomware-Gruppierungen der vergangenen Jahre. Sie soll von März 2022 bis Februar 2025 für die Erpressung von mehr als 100 Unternehmen und Institutionen in Deutschland sowie rund 600 weiteren Organisationen weltweit verantwortlich sein. Zu den Opfern zählten neben Unternehmen auch Krankenhäuser und Behörden. Den Beschuldigten wird unter anderem die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie gewerbs- und bandenmäßige Erpressung und Computersabotage vorgeworfen.