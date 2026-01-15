Darum steigt in China schon Olympia-Generalprobe!

Er schrieb Geschichte! War der erste Wiener im Snowboard-Weltcup, schaffte es bis zu den Olympischen Spielen 2018 und 2022. Auch in Cortina wird Lukas Pachner im packenden Vierkampf der Snowboard-Crosser angreifen – in China steigt mit der zweiten Weltcupstation jetzt bereits die Generalprobe. Weil zwei Veranstalter absagten …
Vor zehn Jahren wurde er zum ersten Wiener, der im Snowboard-Weltcup an den Start ging – heute mischt er noch immer in der Weltspitze mit, ist mit mittlerweile 34 Jahren Österreichs ältester Snowboard-Crosser: Lukas Pachner! Der wie der Rest der Truppe beim Saisonauftakt ergebnismäßig als 17. ausließ: „Kann passieren, zumindest habe ich ein paar gute Starts hingelegt“, so der TGM-Absolvent, der neben dem Boarden die Snowboardlehrer-Prüfung ablegte und ein Fernstudium in Business Administration absolvierte.
