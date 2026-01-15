Darum steigt in China schon Olympia-Generalprobe!

Vor zehn Jahren wurde er zum ersten Wiener, der im Snowboard-Weltcup an den Start ging – heute mischt er noch immer in der Weltspitze mit, ist mit mittlerweile 34 Jahren Österreichs ältester Snowboard-Crosser: Lukas Pachner! Der wie der Rest der Truppe beim Saisonauftakt ergebnismäßig als 17. ausließ: „Kann passieren, zumindest habe ich ein paar gute Starts hingelegt“, so der TGM-Absolvent, der neben dem Boarden die Snowboardlehrer-Prüfung ablegte und ein Fernstudium in Business Administration absolvierte.