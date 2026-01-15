Auto kollidiert mit Zug: Lenkerin schwer verletzt

Warum es zu dem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen ist, steht bisher nicht fest. Jedenfalls kollidierte ein Pkw in den Vormittagsstunden mit einer Zuggarnitur. Ersthelfer und ein zufällig vorbeikommender Notfallsanitäter bargen die schwer verletzte Autolenkerin und leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe.