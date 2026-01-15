Vorteilswelt
Ursache unklar

Auto kollidiert mit Zug: Lenkerin schwer verletzt

Niederösterreich
15.01.2026 14:05
Schwer verletzt wurde die Lenkerin aus diesem Autowrack geborgen.
Schwer verletzt wurde die Lenkerin aus diesem Autowrack geborgen.(Bild: DOKU-NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Schwerer Unfall im Mostviertel! An einer Kreuzung der Bundesstraße 1 bei Erlauf krachte am Donnerstagvormittag ein Pkw in einen Zug der Erlauftalbahn. Die Lenkerin erlitt schwere Verletzungen.

0 Kommentare

Warum es zu dem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen ist, steht bisher nicht fest. Jedenfalls kollidierte ein Pkw in den Vormittagsstunden mit einer Zuggarnitur. Ersthelfer und ein zufällig vorbeikommender Notfallsanitäter bargen die schwer verletzte Autolenkerin und leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe.

B1 zwei Stunden gesperrt
Das Unfallopfer wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. In der Zwischenzeit räumten Feuerwehrleute aus Erlauf und Pöchlarn die Unfallstelle und transportierten das Autowrack ab. Die betroffene Bahnkreuzung sowie die Bundesstraße blieben für zwei Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt.

