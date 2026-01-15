Voitsberg: Bei den Profis steigt jetzt der Druck

Voitsberg, der Winterkönig der Regionalliga, eröffnete am Mittwoch das Unternehmen Wiederaufstieg in die Zweite Liga! In Lankowitz hat Trainer David Preiß so gute Bedingungen, dass auf ein Camp verzichtet wird: „Wir werden uns zu Hause ans Wetter gewöhnen, bei dem wir auch spielen!“ Das Camp-Geld wurde in die Verbesserung der heimischen Infrastruktur investiert: Die Küche im Stadion wurde vergrößert, dank Profibetrieb gibt’s nun neben dem täglichen Frühstück mittags ein Catering von Amore Loui. „Dazu gehen wir den Bau eines Kunstrasenplatzes an“, so Preiß.