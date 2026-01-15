Zweites Wengen-Training: Stand ab 12.30 Uhr LIVE

Wiener Austria entscheidet über Zorns Zukunft
Neben Stürmersuche
Wer gibt im zweiten Abfahrtstraining in Wengen den Ton an? Hier können Sie ab 12.30 Uhr den Zwischenstand mitverfolgen.
Hier der Zwischenstand:
Daniel Hemetsberger war im ersten Training der schnellste Österreicher. Der Oberösterreicher hatte am Dienstag am Lauberhorn 1,68 Sekunden Rückstand auf den überlegenen Italiener Giovanni Franzoni und war zeitgleich mit dem für Deutschland fahrenden Tiroler Romed Baumann Vierter. Hemetsberger ließ laut eigenen Angaben dabei aber ein Tor aus. Die übrigen Österreicher hatten beim ersten Herantasten doch deutlichen Rückstand. Läuft’s heute besser?
