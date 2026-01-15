Sogar mächtige Wasserrohre kämpfen mit Dauerfrost

Mit Trinkwasserpaketen der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) mussten am Montag rund 80 Bewohner im Mariahilfpark 1 versorgt werden. Grund dafür war ein Rohrbruch an einer Hauptwasserleitung, zu dem es in der Nacht auf Montag gegen 1.45 Uhr gekommen war, wie die „Krone“ berichtete.