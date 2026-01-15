Um so viel wurden diese fünf Häuser versteigert
Rohbau in OÖ
Einen äußerst regen Andrang gab es am Mittwoch bei einer ungewöhnlichen Versteigerung am Linzer Bezirksgericht. Mitgeboten haben dann allerdings die wenigsten. Fünf Häuser in Kirchschlag (OÖ), die sich seit zwei Jahren im Rohbau befinden, wechselten den Besitzer. Die „Krone“ war dabei.
Der Hauch einer Pokerrunde in einem Hinterzimmer wehte am Mittwoch im zweiten Stock durch das Bezirksgericht in Linz-Urfahr. Es wurde geblufft, gerechnet und gezockt. Es war eine spannende Runde, die sich da gegen 13 Uhr eingefunden hatte: ein junges Pärchen aus Deutschland, Vertreter einer Baufirma, ein Ehepaar, das in der Gastro tätig ist, und andere Interessierte. Man beäugte sich.
