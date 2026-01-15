Um so viel wurden diese fünf Häuser versteigert

Der Hauch einer Pokerrunde in einem Hinterzimmer wehte am Mittwoch im zweiten Stock durch das Bezirksgericht in Linz-Urfahr. Es wurde geblufft, gerechnet und gezockt. Es war eine spannende Runde, die sich da gegen 13 Uhr eingefunden hatte: ein junges Pärchen aus Deutschland, Vertreter einer Baufirma, ein Ehepaar, das in der Gastro tätig ist, und andere Interessierte. Man beäugte sich.