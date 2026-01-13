Abgewählt: Geht Koalition noch ein Lichterl auf?

Sie ist noch gar kein ganzes Jahr im Amt, die erste österreichische Dreier-Regierung, aber, wenn man den Meinungsumfragen auch nur einigermaßen vertraut, von den Österreichern bereits seit Monaten abgewählt. Denn während ÖVP, SPÖ und Neos im Parlament auf einem einigermaßen fetten Polster von mehr als 56 Prozent der Stimmen aus der Nationalratswahl im September 2024 sitzen, kommen sie mittlerweile nur noch auf Werte mehr oder weniger deutlich unter der 50-Prozent-Marke, während die schon bei den Wahlen siegreiche FPÖ in den Umfragen längst schon Ergebnisse über 35 Prozent erreicht.