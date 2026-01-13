Ungarischer Politiker: „Schon Hitler gescheitert“

Dieser und ihren Kollegen würde „nicht gelingen, woran Napoleon und Hitler gescheitert“ seien, nämlich Russland, das über 6000 Atombomben verfüge, militärisch zu besiegen, zitierte die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Laut Kövér treiben von der Leyen oder die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas Europa „in einen sinnlosen Krieg, für den die Europäer nicht nur mit ihrem Geld, sondern auch mit ihrem Leben bezahlen“ würden.