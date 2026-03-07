Geballtes Selbstvertrauen im Altach-Flieger

Die Cup-Helden aus dem Ländle wollen am Sonntag (17 Uhr) in Graz nachlegen. Kapitän Lukas Jäger brennt auf das Duell mit seinem Ex-Klub Sturm.
Cupfinalist Altach, das Team der Stunde, will nach der 1:0-Pokalheldentat in Salzburg am Sonntag im letzten Spiel des Bundesliga-Grunddurchgangs in Graz gegen Sturm den Einzug in die Meisterrunde fixieren – dafür reisten Ex-Blacky Lukas Jäger (der Goldschütze gegen die Bullen) & Co. am Samstag sogar im Flugzeug an.
„Das wird für mich ein ganz besonderes Spiel gegen meinen Ex-Verein und meinen alten Trainer“, fiebert Altachs 32-jähriger Kapitän (77 Spiele für Sturm) dem Duell gegen Fabio Ingolitsch und seine Ex-Kumpels Kiteishvili, Stankovic, Gazibegovic und Hierländer entgegen, „und wir trauen uns durchaus zu, dass wir dieses Finalspiel um die Top-6 schaffen können! Wir haben in den letzten Partien viel Selbstvertrauen gesammelt, sind sehr kompakt, griffig und kriegen wenig Tore. Außerdem kann derzeit in Österreich jeder jeden schlagen, das haben wir mehrfach bewiesen.“
Dass Sturm im Moment herausfordernde Zeiten durchmacht, will der „Terrier“ aus Alberschwende (der von 2019 bis 2022 für Sturm sechs Europacupspiele absolviert hat) nicht kommentieren: „Es ist klar, dass in Graz ein Umbruch stattfindet, aber was soll ich sagen – ich bin ja nicht dabei!“
Die Motivation, mit Altach im Cup den ersten Titel seiner Karriere zu holen, ist gewaltig: „Das Pokalfinale wird ein Riesenspiel für uns. Und nach den Siegen gegen Sturm und Salzburg stehen wir ja völlig zurecht im Endspiel. Einen Sieg dort halte ich nicht für unrealistisch. Ob LASK oder Ried unser Gegner wird, kann ich nicht beantworten, die Chancen stehen fifty-fifty.“
2015 hat Lukas (vor seinem Wechsel zu Nürnberg) schon einmal mit Altach in der Europa-League-Quali gespielt – jetzt trennt ihn nur noch ein Sieg im Cupfinale vom nächsten Auftritt auf Europas Fußball-Bühne. Zuvor aber soll in Liebenau mit dem Top-6-Einzug für den Klassenerhalt und für Planungssicherheit gesorgt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.