ÖSV-Abfahrerin erhält eine ernüchternde Diagnose

Bereits die dritte schwerverletzte Vorarlbergerin

Zegg ist nach Katharina Liensberger, die sich am 2. Jänner beim Riesentorlauftraining in St. Michael eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie einen Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie erlitten hatte und Magdalena Egger, die sich bei der Weltcupabfahrt von Zauchensee am 10. Jänner das vordere Kreuzband und das Seitenband im rechten Knie riss, bereits die dritte Vorarlberger Alpin-Athletin, die ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden muss. Zudem erlitt die Tirolerin Ricarda Haaser erst am vorigen Wochenende in Soldeu bei einem schweren Sturz einen Bruch des linken Schienbeinkopfs.