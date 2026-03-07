Vorteilswelt
Bittere Gewissheit

ÖSV-Abfahrerin erhält eine ernüchternde Diagnose

Vorarlberg
07.03.2026 18:28
Leonie Zegg konnte in Val di Fassa nicht mal die Skier selbst ausziehen.
Leonie Zegg konnte in Val di Fassa nicht mal die Skier selbst ausziehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die nächste schwere Verletzung im Lager der österreichischen Ski-Damen. Nachdem bereits Katharina Liensberger, Magdalena Egger und Riccarda Haaser mit bösen Verletzungen ihren Winter vorzeitig beenden mussten, erwischte es nun eine junge Abfahrerin, die heuer ihre ersten Weltcuppunkte geholt hatte.

0 Kommentare

Die Lecherin Leonie Zegg war bei der Weltcupabfahrt in Val di Fassa beim Zielsprung so unglücklich aufgekommen, dass sie sofort Schmerzen im linken Knie verspürte und das Rennenm nicht wie geplant beenden konnte. Im Zielraum angekommen ging die 21-Jährige weinend zu Boden. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde sie zur weiteren Abklärung nach Imst überstellt.

Lesen Sie auch:
Die ÖSV-Abfahrerin wurde im Akja aus dem Ziel gebracht.
Bittere Tränen
Verletzungs-Drama im Zielraum um ÖSV-Abfahrerin
07.03.2026
Saison ist vorbei
Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt
10.01.2026
Ski-Hiobsbotschaft
Liensberger schwer verletzt – Olympia-Traum vorbei
02.01.2026

Dort bestätigte sich der Verdacht, dass sich die Junioren-Vizeweltmeisterin im Super-G von 2025 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat. Zudem erlitt die Head-Pilotin auch noch einen Riss des Innenmeniskus und wird noch heute operiert.

Im Ziel schrie Leonie Zegg vor Schmerz.
Im Ziel schrie Leonie Zegg vor Schmerz.(Bild: GEPA)
Bereits davor hatte die 21-Jährige gemerkt, dass ihr Knie nicht mehr stabil ist.
Bereits davor hatte die 21-Jährige gemerkt, dass ihr Knie nicht mehr stabil ist.(Bild: GEPA)
Sie musste aus dem Ziel gestützt werden.
Sie musste aus dem Ziel gestützt werden.(Bild: GEPA)
Im Akja wurde sie von ihren Gefühlen übermannt.
Im Akja wurde sie von ihren Gefühlen übermannt.(Bild: GEPA)

Bereits die dritte schwerverletzte Vorarlbergerin
Zegg ist nach Katharina Liensberger, die sich am 2. Jänner beim Riesentorlauftraining in St. Michael eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie einen Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie erlitten hatte und Magdalena Egger, die sich bei der Weltcupabfahrt von Zauchensee am 10. Jänner das vordere Kreuzband und das Seitenband im rechten Knie riss, bereits die dritte Vorarlberger Alpin-Athletin, die ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden muss. Zudem erlitt die Tirolerin Ricarda Haaser erst am vorigen Wochenende in Soldeu bei einem schweren Sturz einen Bruch des linken Schienbeinkopfs.

Vorarlberg
07.03.2026 18:28
