„Ich kann auch die Arschgeige sehr gut spielen“

Beim Musizieren nervöser als beim Skifahren

Auf die Frage, welches Instrument sie bei der Siegesfeier im Österreich-Haus spielen werde, haute Aigner einen für sie typischen Spruch raus: „Ich kann die Arschgeige sehr gut, aber auch Gitarre.“ Bruder Johannes, der mit Guide Nico Haberl mit 2,25 Sekunden Vorsprung (!) Abfahrtsgold holte, plante einen Auftritt mit der „Quetschn“: „Ich habe das Spielen über einen Online-Kurs gelernt. Aber da bin ich viel nervöser als beim Skifahren, weil ich es noch nicht so gut kann.“