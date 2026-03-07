Vorteilswelt
Keine Rückflüge

Tochter besorgt: Steirer sitzen auf Malediven fest

Steiermark
07.03.2026 17:30
Die Malediven sind ein beliebtes Urlaubsdomizil.
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Die Heimreise von den Malediven wurde für ein steirisches Ehepaar zur Odyssee. Gegen die gestrichenen Rückflüge und Wucherpreise der örtlichen Hotels und Unternehmen konnte auch der Reiseveranstalter nichts unternehmen. Besorgte Tochter schildert der „Krone“ die Situation.

Gestrandet im Paradies: Was sich für viele wie ein Traum anhört, wurde für eine rund 38-köpfige österreichische Reisegruppe zur Realität. Ihren Zauber hat die Geschichte aber schnell verloren, da sich die Heimreise von den Malediven nach Österreich aufgrund des Kriegs in Nahost zur Odyssee entwickelte. Unter den Urlaubern befindet sich auch ein Ehepaar aus Kalsdorf bei Graz. 

Nachdem der geplante Rückflug am 3. März abgesagt wurde, standen die Urlauber vorerst ohne Information da: „Meine Eltern wussten dann nicht, wie und wann sie von den Malediven nach Hause kommen“, erzählt die besorgte Tochter der beiden Steirer.

Keine Flüge, dafür Wucherpreise
Aber nicht nur die Reisegruppe war mit der Situation überfordert – der Großteil der Gruppe ist zwischen 60 und 70 Jahre alt –, auch der Salzburger Reiseveranstalter stieß an seine Grenzen: „Wir mussten zuerst alle betroffenen Personen aus dem direkten Gefahrengebiet bringen. Die Malediven gehören nicht dazu, weshalb sich der Rückflug nach hinten verschieben ließ.“ Dennoch sei man sofort tätig geworden und versuchte auch für diese Touristen schnellstmöglich einen Heimflug zu organisieren.

Ich freue mich, wenn meine Eltern wieder zu Hause sind und die Geschichte ein Ende hat.

Tochter des betroffenen Ehepaars aus Kalsdorf

Da Flüge aus der Region im Moment aber ein rares Gut sind, mussten die Österreicher warten: „Der Reiseveranstalter hat dann dem Pauschalreisegesetz entsprechend drei weiter Nächte im Hotel übernommen, ab Freitag mussten meine Eltern ihr Zimmer aber selbst bezahlen“, beklagt die Tochter. Kostenpunkt: Zwischen 600 und 800 Euro pro Nacht.

Heimreise mit Stopp in Indien
„Die Zimmer hätten fast doppelt so teuer sein sollen, wir haben sie für unsere Kunden heruntergehandelt“, versichert der Reiseveranstalter. Dass die Hotels und Unternehmen vor Ort auf den Malediven die hilflose Situation der Urlauber ausnutzen und die Preise stark anziehen, kritisiert auch die junge Steirerin, die ihre Eltern aus Österreich unterstützt.

Die Zimmer hätten fast doppelt so teuer sein sollen, wir haben sie für unsere Kunden heruntergehandelt.

Salzburger Reiseveranstalter

Am Freitagnachmittag konnte der Reiseveranstalter schließlich neue Angebote für die Gruppe bereitstellen: Rückreisen über Dubai oder Sri Lanka ohne momentan fixen Flug nach Österreich sowie der Umstieg auf eine eigens organisierte Heimreise standen zur Wahl. Das Ehepaar aus Kalsdorf entschied sich für eine selbstständige Rückreise über Indien. „Ich freue mich, wenn meine Eltern wieder zu Hause sind und die Geschichte ein Ende hat“, sagt die junge Steirerin. 

Steiermark
07.03.2026 17:30
