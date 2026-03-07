Tochter besorgt: Steirer sitzen auf Malediven fest

Keine Flüge, dafür Wucherpreise

Aber nicht nur die Reisegruppe war mit der Situation überfordert – der Großteil der Gruppe ist zwischen 60 und 70 Jahre alt –, auch der Salzburger Reiseveranstalter stieß an seine Grenzen: „Wir mussten zuerst alle betroffenen Personen aus dem direkten Gefahrengebiet bringen. Die Malediven gehören nicht dazu, weshalb sich der Rückflug nach hinten verschieben ließ.“ Dennoch sei man sofort tätig geworden und versuchte auch für diese Touristen schnellstmöglich einen Heimflug zu organisieren.