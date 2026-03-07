Holen Sie sich Tickets für die WM Vorbereitung

Die WM rückt näher und näher. Und in wenigen Wochen eröffnet Österreichs Nationalteam den offiziellen Countdown. Mit einem Testspiel-Doppelpack im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) und mti der „Krone“ können Sie live dabei sein.
Österreich und Ghana sind bisher erst einmal aufeinandergetroffen, am 24. März 2007 endete der Test in Graz 1:1, das Tor der Hausherren erzielte Rene Aufhauser. Gegen Südkorea hat Rot-Weiß-Rot bisher sogar noch kein einziges offizielles Match bestritten. Es warten also echte Raritäten im Wiener Prater.
„Die Gegner sollen zur Vorbereitung auf die WM dienen. Wir haben bewusst gesagt, dass wir gegen keine Europäer spielen wollen“, sagt ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Unmittelbar vor dem März-Doppelpack schlagen die Österreicher für vier Tage ihre Zelte für ein Kurz-Trainingslager in Marbella auf. Am 1. Juni kommt dann Tunesien nach Wien, auch in den USA wird die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick noch einmal testen. Gegner und Spielort sind noch offen.
Mitmachen und gewinnen
Für die WM-Testspiele gegen Ghana am 27. März und Südkorea am 31. März verlost die „Krone“ jeweils 85x2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 17. März, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.