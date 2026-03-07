Holen Sie sich Tickets für die WM Vorbereitung

„Die Gegner sollen zur Vorbereitung auf die WM dienen. Wir haben bewusst gesagt, dass wir gegen keine Europäer spielen wollen“, sagt ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Unmittelbar vor dem März-Doppelpack schlagen die Österreicher für vier Tage ihre Zelte für ein Kurz-Trainingslager in Marbella auf. Am 1. Juni kommt dann Tunesien nach Wien, auch in den USA wird die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick noch einmal testen. Gegner und Spielort sind noch offen.