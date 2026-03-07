Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

Holen Sie sich Tickets für die WM Vorbereitung

Gewinnspiele
07.03.2026 18:09
(Bild: krone kreativ, Marcel Sabitzer, ÖFB, Klemen, Adobe stock)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Die WM rückt näher und näher. Und in wenigen Wochen eröffnet Österreichs Nationalteam den offiziellen Countdown. Mit einem Testspiel-Doppelpack im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) und mti der „Krone“ können Sie live dabei sein. 

Österreich und Ghana sind bisher erst einmal aufeinandergetroffen, am 24. März 2007 endete der Test in Graz 1:1, das Tor der Hausherren erzielte Rene Aufhauser. Gegen Südkorea hat Rot-Weiß-Rot bisher sogar noch kein einziges offizielles Match bestritten. Es warten also echte Raritäten im Wiener Prater.

Marcel Sabitzer und Österreich bestreiten im März zwei WM-Tests in Wien.
Marcel Sabitzer und Österreich bestreiten im März zwei WM-Tests in Wien.(Bild: GEPA)

„Die Gegner sollen zur Vorbereitung auf die WM dienen. Wir haben bewusst gesagt, dass wir gegen keine Europäer spielen wollen“, sagt ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Unmittelbar vor dem März-Doppelpack schlagen die Österreicher für vier Tage ihre Zelte für ein Kurz-Trainingslager in Marbella auf. Am 1. Juni kommt dann Tunesien nach Wien, auch in den USA wird die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick noch einmal testen. Gegner und Spielort sind noch offen.

Mitmachen und gewinnen
Für die WM-Testspiele gegen Ghana am 27. März und Südkorea am 31. März verlost die „Krone“ jeweils 85x2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 17. März, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Sport-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
07.03.2026 18:09
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
287.216 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
285.250 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
250.399 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2339 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2216 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
„Angriffe gehen weiter“ ++ Trauerfeier mit Trump
1707 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf