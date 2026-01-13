Vorteilswelt
Rutschige Zeiten

Eis und Schnee füllen die Gipszimmer mit Kranken

Oberösterreich
13.01.2026 17:00
Sturzopfer Enoh Talmaciu (27)wartete im Linzer UKH auf die nächste Behandlung.
Sturzopfer Enoh Talmaciu (27)wartete im Linzer UKH auf die nächste Behandlung.

Knochen sind oft rascher als gedacht gebrochen: Das Linzer UKH musste Dienstagvormittag kurzfristig die Schoten dicht machen, sprich die Aufnahme der Unfallambulanz stoppen. Auch in der Orthopädie und Traumatologie-Ambulanz im Linzer Med Campus 3 wird den Teams nicht fad: Schnee, Eis und Eisregen haben dafür gesorgt.

„Ich bin schon am 25. Dezember ausgerutscht. Ich wollte die Straße überqueren, weil es mir auf meiner Seite zu eisig war. Da bin ich ausgerutscht, es hat mich auf den Hintern gesetzt, ich wollte mich noch abstützen und habe mir das linke Handgelenk gebrochen. Mir wurden dann zwei Platten eingesetzt“, erzählt Verena H. (65) aus Traun. Sie bekam am Dienstagvormittag ihren Gips entfernt, während in der Unfallambulanz der Kepler Universitätsklinik zahlreiche aktuelle Ausrutschopfer auf ihre Behandlung warteten.

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading
