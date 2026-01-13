Eis und Schnee füllen die Gipszimmer mit Kranken

„Ich bin schon am 25. Dezember ausgerutscht. Ich wollte die Straße überqueren, weil es mir auf meiner Seite zu eisig war. Da bin ich ausgerutscht, es hat mich auf den Hintern gesetzt, ich wollte mich noch abstützen und habe mir das linke Handgelenk gebrochen. Mir wurden dann zwei Platten eingesetzt“, erzählt Verena H. (65) aus Traun. Sie bekam am Dienstagvormittag ihren Gips entfernt, während in der Unfallambulanz der Kepler Universitätsklinik zahlreiche aktuelle Ausrutschopfer auf ihre Behandlung warteten.