Betrüger brachten Senior (89) um kleines Vermögen

Montagmittag erhielt der Pensionist einen Anruf eines unbekannten Mannes. Der gab vor, Polizist zu sein und wollte den 89-Jährigen vor verdächtigen Kontobewegungen warnen. Konkret soll jemand versucht haben, Geld abzuheben. Der angebliche Polizist erklärte, einen Kollegen zu schicken, der sich „um die Sicherung des Vermögens“ kümmern werde.