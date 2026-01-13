Betrüger brachten Senior (89) um kleines Vermögen

Ein 89 Jahre alter Mann ist am Montag in Wien an Betrüger geraten. Mit dem „Falsche Polizisten“-Trick brachten die Unbekannten das betagte Opfer um ein kleines Vermögen. Die echte Polizei warnt einmal mehr!
Montagmittag erhielt der Pensionist einen Anruf eines unbekannten Mannes. Der gab vor, Polizist zu sein und wollte den 89-Jährigen vor verdächtigen Kontobewegungen warnen. Konkret soll jemand versucht haben, Geld abzuheben. Der angebliche Polizist erklärte, einen Kollegen zu schicken, der sich „um die Sicherung des Vermögens“ kümmern werde.
Gold, Münzen, Geld
Tatsächlich tauchte wenig später ein weiterer Mann bei der Wohnung des Opfers auf, der eine Kappe und eine Weste jeweils mit der Aufschrift Polizei trug. Der gutgläubige Pensionist übergab ihm Gold, Münzen und Geld – Letzteres hatte er auf Anweisung des Anrufers bei zwei Banken abgehoben.
Der Mann in Polizeiweste verschwand – und mit ihm das Geld des Pensionisten. Die Gesamtschadenssumme wird mit etwa 60.000 Euro beziffert. Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.