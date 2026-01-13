Vorteilswelt
Falsche Polizisten

Betrüger brachten Senior (89) um kleines Vermögen

Wien
13.01.2026 12:06
Die Ermittlungen laufen, der Schaden ist beträchtlich (Symbolbild).
Die Ermittlungen laufen, der Schaden ist beträchtlich (Symbolbild).

Ein 89 Jahre alter Mann ist am Montag in Wien an Betrüger geraten. Mit dem „Falsche Polizisten“-Trick brachten die Unbekannten das betagte Opfer um ein kleines Vermögen. Die echte Polizei warnt einmal mehr!

Montagmittag erhielt der Pensionist einen Anruf eines unbekannten Mannes. Der gab vor, Polizist zu sein und wollte den 89-Jährigen vor verdächtigen Kontobewegungen warnen. Konkret soll jemand versucht haben, Geld abzuheben. Der angebliche Polizist erklärte, einen Kollegen zu schicken, der sich „um die Sicherung des Vermögens“ kümmern werde.

Gold, Münzen, Geld
Tatsächlich tauchte wenig später ein weiterer Mann bei der Wohnung des Opfers auf, der eine Kappe und eine Weste jeweils mit der Aufschrift Polizei trug. Der gutgläubige Pensionist übergab ihm Gold, Münzen und Geld – Letzteres hatte er auf Anweisung des Anrufers bei zwei Banken abgehoben.

Der Mann in Polizeiweste verschwand – und mit ihm das Geld des Pensionisten. Die Gesamtschadenssumme wird mit etwa 60.000 Euro beziffert. Ermittlungen laufen.

