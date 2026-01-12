"Violence must end"
Meinl-Reisinger summons Iran’s ambassador
Beate Meinl-Reisinger has summoned the Iranian ambassador to Vienna in light of recent events. "I am deeply shocked by the developments in Iran," the foreign minister emphasized on Monday evening.
The NEOS leader condemned the brutal crackdown on demonstrators. "I have therefore summoned the Iranian ambassador to make Austria's position clear," Meinl-Reisinger added.
Meinl-Reisinger calls for releases
According to her, the violence must end immediately. "Iranians must be able to exercise their rights without fear of repression, imprisonment, and lethal violence. All those imprisoned for peaceful protest must be released immediately."
Visa applications to be reviewed
According to Meinl-Reisinger, all visa applications from Iranian citizens will now be carefully reviewed in close coordination between the Austrian Embassy in Tehran and the Ministry of the Interior in Vienna.
