Meinl-Reisinger bestellt Irans Botschafter ein

Meinl-Reisinger fordert Freilassungen

Die Gewalt müsse ihr zufolge sofort enden. „Die Iranerinnen und Iraner müssen ihre Rechte ausüben können, ohne Repression, Haft und tödliche Gewalt befürchten zu müssen. Alle, die wegen friedlichen Protests inhaftiert sind, müssen umgehend freigelassen werden.“