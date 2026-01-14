Neue Überfliegerin im rot-weiß-roten Adlerhorst

Stark läuft es aber nicht nur für Eder, sondern auch für ihren Freund Manuel Fettner. Der landete zuletzt in Zakopane erstmals in diesem Winter als Dritter am Stockerl. Das zaubert Lisa ein Lächeln ins Gesicht. „Das war richtig cool! Ich weiß ja, wie gut er im Sommer schon gesprungen ist. Das konnte er bisher im Winter nicht zeigen. Umso cooler, dass er jetzt endlich wieder ein Stockerl hat.“ Es war sein erstes in einem Einzelbewerb seit Lillehammer im März ’23.