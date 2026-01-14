Was hinter dem neuen Ski-Termin im Weltcup steht

Skizirkus braucht viele Betten

Das Doppel fällt mitten in die Vierschanzentournee, die um eine Frauen-Konkurrenz erweitert wird. Krönender Abschluss: das Dreikönigsspringen am 6. Jänner in Bischofshofen. Ganz schön viele Termine in so kurzer Zeit – und auf so engem Raum. Dazu kommt, dass Hochsaison im Tourismus herrscht. Das stellt einen Ort wie Flachau, der jährlich zig Millionen Euro an Einnahmen aus Wintergästen lukriert, vor eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Auch, weil der Skizirkus dann zur gleichen Zeit viele Betten braucht.