Was hinter dem neuen Ski-Termin im Weltcup steht

Anfang 2027 gehen in Österreich gleich zwei absolute Top-Highlights im Wintersport über die Bühne. Während der Vierschanzentournee ist auch das nigelnagelneue Doppel der Ski-Damen in Flachau angesetzt. Die Kollision soll aber eine einmalige Sache sein.
Flachau hat es endlich geschafft! 2027 steigt am Tag vor dem Damen-Nachtslalom ein Riesentorlauf unter Flutlicht. Die Pongauer haben sich das über die Jahre erarbeitet und völlig verdient den Zuschlag von der FIS und dem ÖSV bekommen. Nur der Termin am 4. und 5. Jänner sorgt für Verwunderung . . .
Skizirkus braucht viele Betten
Das Doppel fällt mitten in die Vierschanzentournee, die um eine Frauen-Konkurrenz erweitert wird. Krönender Abschluss: das Dreikönigsspringen am 6. Jänner in Bischofshofen. Ganz schön viele Termine in so kurzer Zeit – und auf so engem Raum. Dazu kommt, dass Hochsaison im Tourismus herrscht. Das stellt einen Ort wie Flachau, der jährlich zig Millionen Euro an Einnahmen aus Wintergästen lukriert, vor eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Auch, weil der Skizirkus dann zur gleichen Zeit viele Betten braucht.
Die Flachauer nehmen das für den großen Traum aber in Kauf. Weil die Zusammenarbeit seit Jahren bestens läuft, helfen sie der FIS aus der Termin-Klemme. Ab 2028 soll das Doppel dann zu gewohnter Zeit erst nach den Weihnachtsferien steigen und dann langfristig als fixer Doppeltermin in diesem Zeitraum gesetzt sein. Quotenhit wird der Event ohnehin. Bis zu 1,1 Millionen Menschen verfolgten am Dienstagabend den Sieg von Mikaela Shiffrin im ORF.
Apropos Hit: Vom neuen, aber einmaligen Termin ist auch die Star Challenge von Hermann Maier betroffen. Mit bis zu 867.000 Fernsehzuschauern feierte der Event 2026 einen neuen Rekord. Top-Quoten sind dem Promi-Rennen auch 2027 sicher. Da steht eine Austragung am 3. oder am 6. Jänner im Raum. Zur besten Sendezeit. Aber auch das haben sich die Flachauer hart erarbeitet.
