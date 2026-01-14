Reifenplatzer als Auslöser für Lkw-Brand auf A10

Wieder war ein Lkw am Dienstagnachmittag auf der Tauernautobahn zwischen Werfen und Pfarrwerfen (Salzburg) in Brand geraten – die „Krone“ berichtete. Laut Polizei steht jetzt die Ursache fest: ein geplatzter Reifen. Der bosnische Lkw-Lenker reagierte sofort, koppelte den brennenden Lkw-Anhänger ab und versuchte, selbst zu löschen.
Es passierte am späten Dienstagnachmittag kurz vor 18 Uhr auf der A10 im Gemeindegebiet von Werfen in Fahrtrichtung Villach: Beim Lkw-Anhänger platzte ein Reifen, der zu einem technischen Defekt bei der Bremsanlage führte und in weiterer Folge einen Brand auslöste.
Sofort reagierte der bosnische Lenker (48), stellte das Fahrzeug auf einem Parkplatz zwischen Zetzenbergtunnel und Helbersbergtunnel ab und koppelte den Anhänger von der Zugmaschine ab.
Brand war schnell gelöscht
Danach versuchte der Lenker selbst, mit Feuerlöschern das Feuer im Zaum zu halten. Als die Feuerwehren aus Werfen und Pfarrwerfen sieben Minuten nach der Alarmierung eintrafen, konnte der Brand gänzlich gelöscht werden. „Die Ladung wurde durch den schnellen Einsatz größtenteils gerettet“, berichtet die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Laut der Polizei war die Autobahn aufgrund des Einsatzes für zwei Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt – Folge war ein Stau.
