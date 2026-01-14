Reifenplatzer als Auslöser für Lkw-Brand auf A10

Brand war schnell gelöscht

Danach versuchte der Lenker selbst, mit Feuerlöschern das Feuer im Zaum zu halten. Als die Feuerwehren aus Werfen und Pfarrwerfen sieben Minuten nach der Alarmierung eintrafen, konnte der Brand gänzlich gelöscht werden. „Die Ladung wurde durch den schnellen Einsatz größtenteils gerettet“, berichtet die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Laut der Polizei war die Autobahn aufgrund des Einsatzes für zwei Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt – Folge war ein Stau.