Bundesliga-Kicker wechselt zu Austria Salzburg

Vertrag über eineinhalb Jahre

Der Spieler selbst erklärt: „Ich freue mich schon unglaublich auf die Spiele vor den tollen Fans.“ Er unterschrieb bei der Austria einen Vertrag über eineinhalb Jahre mit der Option auf ein weiteres Jahr. Nach Tobias Rohrmoser ist Rieder der zweite Neuzugang in dieser Winter-Transferperiode. Dazu wurde Tarik Sadikovic von der eigenen 1b aus der 1. Klasse Nord hochgezogen.