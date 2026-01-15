Vorteilswelt
Es ist offiziell!

Bundesliga-Kicker wechselt zu Austria Salzburg

Salzburg
15.01.2026 09:47
Austria Salzburg darf sich über einen Neuzugang freuen.
Austria Salzburg darf sich über einen Neuzugang freuen.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Nach der Vertragsauflösung mit seinem alten Verein war der Weg zu Austria Salzburg frei: Ein Tiroler Bundesliga-Kicker schnürt ab sofort für den Zweitligisten die Schuhe. Erfahrung im Oberhaus hat der 29-Jährige genug vorzuweisen. 

Schon vor einigen Monaten hatte die „Krone“ berichtet, dass Sportchef Roland Kirchler Florian Rieder unbedingt zu Austria Salzburg lotsen möchte. Problem damals? Der bestehende Vertrag des Tirolers mit der WSG Tirol. Am Montag gab der Bundesligist die Vertragsauflösung mit dem 29-Jährigen, der auch beim Trainingsstart der Violetten am 7. Jänner schon dabei war, bekannt. Somit war der Weg frei. 

Florian Rieder hat 140 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel.
Florian Rieder hat 140 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel.(Bild: Christof Birbaumer)

Am Donnerstagvormittag kam dann die offizielle Vollzugsmeldung. Der gebürtige Innsbrucker ist ab sofort ein Austrianer. „Er passt charakterlich super in unsere tolle Truppe. Sportlich bin ich sowieso überzeugt von ihm. Man könnte ihn fast als Königstransfer bezeichnen“, sagt der Sportchef, der Rieder schon lange kennt.

Zitat Icon

Wenn sich ein derart etablierte Bundesligaspieler der Austria anschließt, dann spricht das für unseren Weg, den wir gehen.

Austria Salzburgs Obmann David Rettenbacher

Auch Obmann David Rettenbacher ist vom Offensivmann, der in der laufenden Saison nur zu zwei Einsätzen im ÖFB-Cup gekommen ist, selbstredend angetan: „Wenn sich ein derart etablierte Bundesligaspieler der Austria anschließt, dann spricht das für unseren Weg, den wir gehen und die gute Arbeit, die im sportlichen Bereich geleistet wird.“ 

Vertrag über eineinhalb Jahre
Der Spieler selbst erklärt: „Ich freue mich schon unglaublich auf die Spiele vor den tollen Fans.“ Er unterschrieb bei der Austria einen Vertrag über eineinhalb Jahre mit der Option auf ein weiteres Jahr. Nach Tobias Rohrmoser ist Rieder der zweite Neuzugang in dieser Winter-Transferperiode. Dazu wurde Tarik Sadikovic von der eigenen 1b aus der 1. Klasse Nord hochgezogen. 

Salzburg

