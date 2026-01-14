Erleichterung für Veranstalter durch neues Gesetz

Einstimmig haben heute die Landtagsabgeordneten in den Ausschussberatungen für das neue Veranstaltungsgesetz gestimmt, heißt es vom Land. Ziel ist die „spürbare Entlastung kleiner und mittlerer Veranstaltungen". Einerseits brauche es zusätzliche Anzeigen erst für genehmigte Veranstaltungsstätten ab 500 Personen, und nicht wie bisher schon ab 300 Personen. Das gilt auch für das Gastgewerbe. Die zulässige Veranstaltungsdauer wurde zudem auf Mitternacht ausgeweitet. Veranstaltungen im Freien ohne besondere Anlagen bleiben bis 600 Personen genehmigungsfrei – auch hier gilt eine neue zulässige Veranstaltungsdauer bis 22 Uhr, statt wie bisher 20 Uhr.