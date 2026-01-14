Erleichterung für Veranstalter durch neues Gesetz

Mit einem neuen Gesetz will die Salzburger Landesregierung den Organisatoren vor allem von kleineren Festen und Veranstaltungen Erleichterungen bringen: Künftig braucht es bei Veranstaltungsstätten erst ab 500 Personen zusätzliche Genehmigungen, und nicht wie bisher schon bei 300. Und auch die Events dürfen länger dauern.
Einstimmig haben heute die Landtagsabgeordneten in den Ausschussberatungen für das neue Veranstaltungsgesetz gestimmt, heißt es vom Land. Ziel ist die „spürbare Entlastung kleiner und mittlerer Veranstaltungen". Einerseits brauche es zusätzliche Anzeigen erst für genehmigte Veranstaltungsstätten ab 500 Personen, und nicht wie bisher schon ab 300 Personen. Das gilt auch für das Gastgewerbe. Die zulässige Veranstaltungsdauer wurde zudem auf Mitternacht ausgeweitet. Veranstaltungen im Freien ohne besondere Anlagen bleiben bis 600 Personen genehmigungsfrei – auch hier gilt eine neue zulässige Veranstaltungsdauer bis 22 Uhr, statt wie bisher 20 Uhr.
Bewilligungspflicht für große Events
Beispielsweise könnte dies, die Realisierung eines Public Viewing-Events für große Sportveranstaltungen wie für die kommende Fußball-WM erleichtern. Das Land betont aber auch, dass Veranstaltungen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial – insbesondere Großveranstaltungen mit mehr als 2000 gleichzeitig anwesenden Teilnehmern – bewilligungspflichtig sind. Vor allem aufgrund von Sicherheitsfragen.
Ein weiteres Detail des neuen Gesetzes betrifft die Aufgaben und Befugnisse für Ordnerdienste: Künftig dürfen diese den Zutritt zu einer Veranstaltung verweigern, wenn Personen offensichtlich alkoholisiert sind oder gefährliche Gegenstände wie Pyrotechnik mit sich haben. „Das Veranstaltungsgesetz ist eine Modernisierung, die kleine Veranstaltungen entlastet, große Veranstaltungen professionalisiert und Gemeinden wie Veranstaltern klare Orientierung bietet“, erklärt Landes-Vize Marlene Svazek (FPÖ).
