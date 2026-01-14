Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Künftige längere Feste

Erleichterung für Veranstalter durch neues Gesetz

Salzburg
14.01.2026 20:15
Neue Regeln für die Veranstalter: vom Rupertikirtag, wie hier, bis hin zu den Festen in ...
Neue Regeln für die Veranstalter: vom Rupertikirtag, wie hier, bis hin zu den Festen in kleineren Gemeinden.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit einem neuen Gesetz will die Salzburger Landesregierung den Organisatoren vor allem von kleineren Festen und Veranstaltungen Erleichterungen bringen: Künftig braucht es bei Veranstaltungsstätten erst ab 500 Personen zusätzliche Genehmigungen, und nicht wie bisher schon bei 300. Und auch die Events dürfen länger dauern.

0 Kommentare

Einstimmig haben heute die Landtagsabgeordneten in den Ausschussberatungen für das neue Veranstaltungsgesetz gestimmt, heißt es vom Land. Ziel ist die „spürbare Entlastung kleiner und mittlerer Veranstaltungen". Einerseits brauche es zusätzliche Anzeigen erst für genehmigte Veranstaltungsstätten ab 500 Personen, und nicht wie bisher schon ab 300 Personen. Das gilt auch für das Gastgewerbe. Die zulässige Veranstaltungsdauer wurde zudem auf Mitternacht ausgeweitet. Veranstaltungen im Freien ohne besondere Anlagen bleiben bis 600 Personen genehmigungsfrei – auch hier gilt eine neue zulässige Veranstaltungsdauer bis 22 Uhr, statt wie bisher 20 Uhr. 

Bewilligungspflicht für große Events
Beispielsweise könnte dies, die Realisierung eines Public Viewing-Events für große Sportveranstaltungen wie für die kommende Fußball-WM erleichtern. Das Land betont aber auch, dass Veranstaltungen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial – insbesondere Großveranstaltungen mit mehr als 2000 gleichzeitig anwesenden Teilnehmern – bewilligungspflichtig sind. Vor allem aufgrund von Sicherheitsfragen. 

Lesen Sie auch:
Der Landesrat für Soziales, Wolfgang Fürweger von der FPÖ, hatte zehn neue Pflegeheime im ...
Nach Regierungsklausur
FPÖ verspricht bis 2035 zehn neue Seniorenheime
11.01.2026

Ein weiteres Detail des neuen Gesetzes betrifft die Aufgaben und Befugnisse für Ordnerdienste: Künftig dürfen diese den Zutritt zu einer Veranstaltung verweigern, wenn Personen offensichtlich alkoholisiert sind oder gefährliche Gegenstände wie Pyrotechnik mit sich haben. „Das Veranstaltungsgesetz ist eine Modernisierung, die kleine Veranstaltungen entlastet, große Veranstaltungen professionalisiert und Gemeinden wie Veranstaltern klare Orientierung bietet“, erklärt Landes-Vize Marlene Svazek (FPÖ).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
427.317 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
170.046 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
150.152 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf