Bad Gastein steht zu Unrecht im Flachau-Schatten

Zu Unrecht im Flachau-Schatten

Nils (38), der sich hingegen zum ersten Mal den Parallel-Slalom im Pongau nicht entgehen lassen wollte, staunte: „Hier sieht man ja den ganzen Hang, und die Stimmung ist auch richtig gut!“ Seit Jahren steht der Event im Gasteinertal im Schatten des Damen-Slaloms in Flachau – und das zu Unrecht. Wie Bad Gastein Jahr für Jahr aufs Neue unter Beweis stellt.