„Krone“-Kolumne

Bad Gastein steht zu Unrecht im Flachau-Schatten

Salzburg
14.01.2026 11:01
In Bad Gastein stand auch Andreas Prommegger wieder auf dem Brettl.
In Bad Gastein stand auch Andreas Prommegger wieder auf dem Brettl.(Bild: GEPA)

Auch Dienstagabend strömten Wintersport-Fans wieder in den Süden des Bundeslandes. Neben dem Nightrace in Flachau stand auch der Snowboard-Weltcup unter Flutlicht in Bad Gastein auf den Eintrittskarten der Fans, die teilweise sogar aus dem Ausland anreisten. Das Event im Gasteinertal steht jedoch im Schatten des Megaauflaufs in Flachau. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Manuel Grill.

Während sich in großen Teilen des Salzburger Landes der Schnee wieder verabschiedet, hatte Bad Gastein noch etwas von einem Winterwunderland. Ein Wunderland ist es auf jeden Fall für die Snowboard-Elite. Die immer wieder vom Weltcup-Event im Pongau schwärmt. Sei es die Stimmung, die Hingabe des Organisatoren-Teams oder der Trip mit dem Schneemobil zum Starthäuschen.

Wenn man am Start steht und die Leute sieht und hört, ist das schon sehr speziell.

Andreas PROMMEGGER, ÖSV-Snowboarder

„Wenn man am Start steht und die Leute sieht und hört, ist das schon sehr speziell“, freute sich Andreas Prommegger. Auch Siegerin Lucia Dalmasso war begeistert: „So eine Atmosphäre habe ich wirklich nicht erwartet!“

Zu Unrecht im Flachau-Schatten
Nils (38), der sich hingegen zum ersten Mal den Parallel-Slalom im Pongau nicht entgehen lassen wollte, staunte: „Hier sieht man ja den ganzen Hang, und die Stimmung ist auch richtig gut!“ Seit Jahren steht der Event im Gasteinertal im Schatten des Damen-Slaloms in Flachau – und das zu Unrecht. Wie Bad Gastein Jahr für Jahr aufs Neue unter Beweis stellt.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
