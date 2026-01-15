„Launische Diva“ oder neue Torgarantie für GAK?

Wiener Austria entscheidet über Zorns Zukunft
Neben Stürmersuche
Am Mittwoch verkündete der GAK offiziell den Transfer von Ried nach Graz. Die „Krone“ traf den 26-jährigen Steirer im Traininslager in Loipersdorf. Dabei sprach der offensive Allrounder über seinen Herzensklub, Roli Kollmann, seine weite Reise, Erwartungen, den Abschied in Ried oder die Vorwürfe eines divenhaftes Verhaltens.
„Krone“: Mark, du warst in der GAK-Jugend. Willkommen zurück, also. Wie geht es dir?
Mark Grosse: Es ist richtig geil, wieder da zu sein! Der GAK ist der Verein, mit dem ich aufgewachsen bin, den die Familie und Freunde als Fans anfeuern. Bei dem ich als Kind erstmals im Stadion war. Als ich damals die Hymne nach dem Tor von Roli Kollmann gehört habe, habe ich gewusst: Für diese Melodie will ich auch einmal treffen.
