„Launische Diva“ oder neue Torgarantie für GAK?

„Krone“: Mark, du warst in der GAK-Jugend. Willkommen zurück, also. Wie geht es dir?

Mark Grosse: Es ist richtig geil, wieder da zu sein! Der GAK ist der Verein, mit dem ich aufgewachsen bin, den die Familie und Freunde als Fans anfeuern. Bei dem ich als Kind erstmals im Stadion war. Als ich damals die Hymne nach dem Tor von Roli Kollmann gehört habe, habe ich gewusst: Für diese Melodie will ich auch einmal treffen.