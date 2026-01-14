Österreichs Toptalente sorgten für Traumergebnis

Für Österreichs Biathlon-Jungspunde läuft es im Junior Cup weiter sensationell. Thomas Marchl gewann den Sprint in Madona (Let) in eindrucksvoller Manier. Mit Matthäus Schönaigner stand ein weiterer ÖSV-Athlet auf dem Stockerl.
Dieser Junge ist on fire!
Thomas Marchl, der schon in Goms (Schweiz) den Sprint für sich entschied, war in Lettland eine Klasse für sich. Der Salzburger blieb am Schießstand fehlerfrei und setzte sich 35,7 Sekunden vor dem Slowenen Ruij Groselj Simic (1 Fehler) durch.
Sehr erfreulich: Mit Matthäus Schönaigner gelang einem weiteren Salzburger der Sprung aufs Stockerl.
Der 19-Jährige leistete sich zwar zwei Schießfehler, war auf der Strecke aber einer der Schnellsten und landete mit 47,8 Sekunden Rückstand auf Rang drei. Es war zugleich sein erster Podestplatz in der Junioren-Königsklasse.
In der Gesamtwertung führt Marchl überlegen und hat 113 Punkte Guthaben auf den Franzosen Leo Carlier, in der Sprintwertung liegt er 70 Punkte vor ihm.
