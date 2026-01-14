Mit 1,64 Promille und auf Drogen im Auto unterwegs

Der jüngste Fall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in Salzburg-Lehen. Kurz nach Mitternacht missachtete ein 35-jähriger Tennengauer ein Rotlicht und wurde von einer Streife angehalten. Der Alkomattest ergab 1,64 Promille, ein Urintest verlief zusätzlich positiv auf Cannabis. Der Mann war zudem nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, der Amtsarzt stellte seine Fahruntauglichkeit fest.