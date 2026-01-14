Mit 1,64 Promille und auf Drogen im Auto unterwegs

Gleich drei Fahrzeuglenker sind in Salzburg innerhalb von zwei Tagen wegen massiver Beeinträchtigung aus dem Verkehr gezogen worden: Ein Tennengauer hatte sowohl Alkohol als auch Drogen intus, ein Oberösterreicher verweigerte den Alkomattest, ein Salzburger wollte weder Drogentest noch Amtsarzt – alle drei sind den Führerschein los...
Der jüngste Fall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in Salzburg-Lehen. Kurz nach Mitternacht missachtete ein 35-jähriger Tennengauer ein Rotlicht und wurde von einer Streife angehalten. Der Alkomattest ergab 1,64 Promille, ein Urintest verlief zusätzlich positiv auf Cannabis. Der Mann war zudem nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, der Amtsarzt stellte seine Fahruntauglichkeit fest.
Bereits am Abend des 13. Jänner stoppte eine Zivilstreife in Eugendorf einen 45-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck. Ein Alkovortest zeigte 1,7 Promille an. Der Oberösterreicher verweigerte in der Folge den Alkomattest, sein Führerschein wurde abgenommen.
Am Vormittag desselben Tages kontrollierten Polizisten in der Stauffeneggstraße in Salzburg einen 32-jährigen Lenker. Mehrere Ausfallerscheinungen deuteten auf eine Beeinträchtigung hin, der Alkotest blieb jedoch negativ. Der Salzburger verweigerte sowohl den angeordneten Drogentest als auch die klinische Untersuchung durch die Amtsärztin. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Alle drei Lenker werden angezeigt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.