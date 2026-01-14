Vorteilswelt
Mit 1,64 Promille und auf Drogen im Auto unterwegs

Salzburg
14.01.2026 22:30
Nur Alkohol war einem Lenker aus dem Tennengau wohl zu wenig (Symbolbild)
Nur Alkohol war einem Lenker aus dem Tennengau wohl zu wenig (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gleich drei Fahrzeuglenker sind in Salzburg innerhalb von zwei Tagen wegen massiver Beeinträchtigung aus dem Verkehr gezogen worden: Ein Tennengauer hatte sowohl Alkohol als auch Drogen intus, ein Oberösterreicher verweigerte den Alkomattest, ein Salzburger wollte weder Drogentest noch Amtsarzt – alle drei sind den Führerschein los...

Der jüngste Fall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in Salzburg-Lehen. Kurz nach Mitternacht missachtete ein 35-jähriger Tennengauer ein Rotlicht und wurde von einer Streife angehalten. Der Alkomattest ergab 1,64 Promille, ein Urintest verlief zusätzlich positiv auf Cannabis. Der Mann war zudem nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, der Amtsarzt stellte seine Fahruntauglichkeit fest.

Bereits am Abend des 13. Jänner stoppte eine Zivilstreife in Eugendorf einen 45-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck. Ein Alkovortest zeigte 1,7 Promille an. Der Oberösterreicher verweigerte in der Folge den Alkomattest, sein Führerschein wurde abgenommen.

Am Vormittag desselben Tages kontrollierten Polizisten in der Stauffeneggstraße in Salzburg einen 32-jährigen Lenker. Mehrere Ausfallerscheinungen deuteten auf eine Beeinträchtigung hin, der Alkotest blieb jedoch negativ. Der Salzburger verweigerte sowohl den angeordneten Drogentest als auch die klinische Untersuchung durch die Amtsärztin. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Alle drei Lenker werden angezeigt. 

