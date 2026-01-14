Austria-Legende beendet seine Karriere

Was sich schon abgezeichnet hatte, ist seit Mittwochabend Gewissheit: Austria-Legende Rene Zia beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Nach 195 Spielen für die Maxglaner ist für den Mittelfeldspieler genug.
„Irgendwann musste dieser Tag leider kommen.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich Zweitligist Austria Salzburg von einer wahren Klublegende. Denn wie die Violetten bekanntgaben, beendet Mittelfeldspieler Rene Zia mit sofortiger Wirkung seine Karriere. „Abschiede und Trennungen sind immer schwierig, und dennoch sind sie manchmal notwendig. Oftmals ergeben Erlebnisse und Erfahrungen erst im Nachhinein einen Sinn. Danke für die Zuneigung und Anerkennung“, wird der 34-Jährige von seinem Klub zitiert.
195 Spiele für die Austria
Bereits im Sommer hatte Zia überlegt, ob er seine Karriere fortsetzen will. Er entschied sich dafür, hatte in der komplett umgebauten Mannschaft aber einen schweren Stand. Im Herbst lief er nur sechs Mal für die Violetten auf. Insgesamt hat er sich in seiner Zeit von 2012 bis 2016 und 2021 bis heute zu einer Legende des Vereins entwickelt. Insgesamt 195 Spiele absolvierte der Salzburger für die Maxglaner. Der 1,67 Meter große Mittelfeldspieler führte die Austria in der vergangenen Saison als Kapitän zum langersehnten Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse.
