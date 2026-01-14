Austria-Legende beendet seine Karriere

195 Spiele für die Austria

Bereits im Sommer hatte Zia überlegt, ob er seine Karriere fortsetzen will. Er entschied sich dafür, hatte in der komplett umgebauten Mannschaft aber einen schweren Stand. Im Herbst lief er nur sechs Mal für die Violetten auf. Insgesamt hat er sich in seiner Zeit von 2012 bis 2016 und 2021 bis heute zu einer Legende des Vereins entwickelt. Insgesamt 195 Spiele absolvierte der Salzburger für die Maxglaner. Der 1,67 Meter große Mittelfeldspieler führte die Austria in der vergangenen Saison als Kapitän zum langersehnten Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse.