Europameister übernimmt Leitung bei den Enten

„Ich freue mich sehr, nun offiziell die Rolle des sportlichen Leiters übernehmen zu dürfen. Für mich ist diese Aufgabe weit mehr als ein nächster Karriereschritt – sie ist eine echte Herzensangelegenheit. Mein Fokus liegt klar auf der individuellen Förderung unserer Spieler sowie auf dem nachhaltigen Aufbau und der Festigung einer Siegermentalität in allen Altersklassen“, erklärte Mayr in einer Aussendung.