Europameister übernimmt Leitung bei den Enten

Seine Karriere begann er bei den Salzburg Ducks und führte in die European League of Football und zum österreichischen Nationalteam. Nun kehrt Yannick Mayr ganz zu seinen Wurzeln zurück. Der Europameister übernimmt das Amt des sportlichen Leiters bei den Enten.
In Salzburg agierte er noch als Quarterback, irgendwann wechselte er zur Wide Receiver-Position und eroberte anschließend die European League of Football. Nun kehrt Yannick Mayr in ganz anderer Funktion an die Salzach zurück.
Da bei den Salzburg Ducks der bisherige sportliche Leiter Ara Einy aus persönlichen Gründen zurücktrat, übernimmt der Europameister ab sofort dieses Amt beim Austrian Football League-Team. Als Athletikcoach war er bereits einige Jahre wieder beim Verein tätig.
Mein Fokus liegt klar auf der individuellen Förderung unserer Spieler sowie auf dem nachhaltigen Aufbau und der Festigung einer Siegermentalität
Yannick Mayr
Mit der Verpflichtung Mayrs wollen die Ducks den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen, der 29-Jährige wird für die strategische Ausrichtung des Kaders, die Talententwicklung und die Koordination zwischen den verschiedenen Teams verantwortlich sein und soll die Mozartstädter in der AFL endgültig etablieren.
„Ich freue mich sehr, nun offiziell die Rolle des sportlichen Leiters übernehmen zu dürfen. Für mich ist diese Aufgabe weit mehr als ein nächster Karriereschritt – sie ist eine echte Herzensangelegenheit. Mein Fokus liegt klar auf der individuellen Förderung unserer Spieler sowie auf dem nachhaltigen Aufbau und der Festigung einer Siegermentalität in allen Altersklassen“, erklärte Mayr in einer Aussendung.
