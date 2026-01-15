Diese Spieler stehen im Frühjahr unter Druck

Zahlreiche Salzburger haben keinen guten Herbst erwischt. Im Frühjahr muss von ihnen mehr kommen, wenn zum einen der Meistertitel wieder zurück in die Mozartstadt soll, zum anderen die Kicker selbst hier eine Zukunft haben wollen.
Wie Thomas Letsch im „Krone“-Interview am Mittwoch gesagt hat, hatte Salzburg im Herbst zu viele Partien, die nur phasenweise gut waren. Das trifft auch auf einige seiner Spieler zu, die nur wenige gute Matches im Dress der Bullen zeigten, obwohl die Erwartungen an sie deutlich höher wären. Die „Krone“ zeigt, welche Bullen-Kicker im Frühjahr unter Druck stehen:
Frans Krätzig: Er sollte als Linksverteidiger nach seinem Wechsel von Bayern München in Salzburg aufzeigen. Im Herbst hat ihm aber Aleksa Terzic den Rang abgelaufen. Defensiv war der 23-Jährige fehleranfällig, offensiv harmlos.
Jacob Rasmussen: Der Däne wurde als neuer Abwehrchef geholt. Durch zu viele Unsicherheiten erfüllte er die Erwartungen aber nicht.
Karim Onisiwo: Der Österreicher sollte der Mannschaft mit seiner Routine weiterhelfen. Allerdings schlug der Verletzungsteufel beinhart zu, Onisiwo absolvierte im Herbst wettbewerbsübergreifend nur 13 von 27 möglichen Spielen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Will er weiter bei den Bullen spielen, muss er fit bleiben und den Job eines Stürmers erfüllen: nämlich Tore schießen. Das gelang in dieser Saison bislang auch nur einmal.
Maurits Kjaergaard: Sein Potenzial ist unbestritten. Im Herbst ließ es der Däne – auch, weil er nicht ganz fit war – aber viel zu selten aufblitzen. Will er den Sprung zu einem Topklub schaffen, muss vom Linksfuß im Frühjahr mehr kommen.
Joane Gadou: Der Franzose gilt als riesiges Talent in der Innenverteidigung. Im Herbst hatte der noch 18-Jährige (wird Freitag 19) aber auch schwierige Phasen. Mit Jannik Schuster ist ein ernst zu nehmender Konkurrent auf seiner Position dazugekommen. Außerdem ist Anrie Chase am Weg zurück.
Die nächste Chance, sich zu beweisen, haben die Spieler Donnerstag (15 Uhr) im Testspiel gegen Roter Stern Belgrad. Einen Tag danach geht es für die Bullen wieder nach Hause.
