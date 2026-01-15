Diese Spieler stehen im Frühjahr unter Druck

Wie Thomas Letsch im „Krone“-Interview am Mittwoch gesagt hat, hatte Salzburg im Herbst zu viele Partien, die nur phasenweise gut waren. Das trifft auch auf einige seiner Spieler zu, die nur wenige gute Matches im Dress der Bullen zeigten, obwohl die Erwartungen an sie deutlich höher wären. Die „Krone“ zeigt, welche Bullen-Kicker im Frühjahr unter Druck stehen: