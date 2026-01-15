Vorteilswelt
Red Bull Salzburg

Diese Spieler stehen im Frühjahr unter Druck

Salzburg
15.01.2026 11:15
Einige Spieler des FC Red Bull Salzburg müssen sich steigern.
Einige Spieler des FC Red Bull Salzburg müssen sich steigern.(Bild: 2025 FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Zahlreiche Salzburger haben keinen guten Herbst erwischt. Im Frühjahr muss von ihnen mehr kommen, wenn zum einen der Meistertitel wieder zurück in die Mozartstadt soll, zum anderen die Kicker selbst hier eine Zukunft haben wollen.

Wie Thomas Letsch im „Krone“-Interview am Mittwoch gesagt hat, hatte Salzburg im Herbst zu viele Partien, die nur phasenweise gut waren. Das trifft auch auf einige seiner Spieler zu, die nur wenige gute Matches im Dress der Bullen zeigten, obwohl die Erwartungen an sie deutlich höher wären. Die „Krone“ zeigt, welche Bullen-Kicker im Frühjahr unter Druck stehen:

Frans Krätzig: Er sollte als Linksverteidiger nach seinem Wechsel von Bayern München in Salzburg aufzeigen. Im Herbst hat ihm aber Aleksa Terzic den Rang abgelaufen. Defensiv war der 23-Jährige fehleranfällig, offensiv harmlos.

Frans Krätzig (li.) war als Linksverteidiger fehleranfällig.
Frans Krätzig (li.) war als Linksverteidiger fehleranfällig.(Bild: APA/EXPA)

Jacob Rasmussen: Der Däne wurde als neuer Abwehrchef geholt. Durch zu viele Unsicherheiten erfüllte er die Erwartungen aber nicht.

Leistete sich bereits einige Patzer: Jacob Rasmussen.
Leistete sich bereits einige Patzer: Jacob Rasmussen.(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Karim Onisiwo: Der Österreicher sollte der Mannschaft mit seiner Routine weiterhelfen. Allerdings schlug der Verletzungsteufel beinhart zu, Onisiwo absolvierte im Herbst wettbewerbsübergreifend nur 13 von 27 möglichen Spielen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Will er weiter bei den Bullen spielen, muss er fit bleiben und den Job eines Stürmers erfüllen: nämlich Tore schießen. Das gelang in dieser Saison bislang auch nur einmal.

Karim Onisiwo war bisher sehr verletzungsanfällig.
Karim Onisiwo war bisher sehr verletzungsanfällig.(Bild: GEPA)

Maurits Kjaergaard: Sein Potenzial ist unbestritten. Im Herbst ließ es der Däne – auch, weil er nicht ganz fit war – aber viel zu selten aufblitzen. Will er den Sprung zu einem Topklub schaffen, muss vom Linksfuß im Frühjahr mehr kommen.

Für Maurits Kjaergaard verlief der Herbst nicht nach Wunsch.
Für Maurits Kjaergaard verlief der Herbst nicht nach Wunsch.(Bild: Andreas Tröster)
Joane Gadou: Der Franzose gilt als riesiges Talent in der Innenverteidigung. Im Herbst hatte der noch 18-Jährige (wird Freitag 19) aber auch schwierige Phasen. Mit Jannik Schuster ist ein ernst zu nehmender Konkurrent auf seiner Position dazugekommen. Außerdem ist Anrie Chase am Weg zurück.

Joane Gadou zeigte sein Können viel zu selten.
Joane Gadou zeigte sein Können viel zu selten.(Bild: Andreas Tröster)

Die nächste Chance, sich zu beweisen, haben die Spieler Donnerstag (15 Uhr) im Testspiel gegen Roter Stern Belgrad. Einen Tag danach geht es für die Bullen wieder nach Hause.

Salzburg

