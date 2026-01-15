„Sofort in den Scanner“: Sorgen um ÖFB-Star Laimer

Der FC Bayern und das ÖFB-Team bangen um Konrad Laimer. Beim 3:1-Sieg der Münchner am Mittwoch in Köln verließ er nach einem Zusammenprall in der Nachspielzeit humpelnd das Feld.
„Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel.
Der ÖFB-Teamspieler spielt bislang eine bärenstarke Saison – doch jetzt droht ein herber Rückschlag. Weil Kompany bereits das Wechselkontingent ausgeschöpft hatte, beendeten die Münchner das Spiel zu zehnt.
Beste Hinrunde der Ligageschichte
Der Rekordmeister schloss die beste Hinrunde der Ligageschichte mit Saisonsieg Nummer 15 ab. Dabei musste ein Gegentreffer von Linton Maina (41.) weggesteckt werden. Das gelang durch den raschen Ausgleich von Serge Gnabry (45.+5). Mit Fortdauer der zweiten Hälfte nahm das Übergewicht des Titelverteidigers zu, Kim Min-jae per Kopf (71.) und der eingewechselte 17-jährige Lennart Karl mit einem überlegten Schuss ins lange Eck (84.) machten den Auswärtssieg perfekt.
Die auf Rang zwölf liegenden Kölner sind schon acht Ligaspiele sieglos, Florian Kainz durfte nur von der Bank zuschauen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.