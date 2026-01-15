Vorteilswelt
Humpelnd vom Feld

„Sofort in den Scanner“: Sorgen um ÖFB-Star Laimer

Deutsche Bundesliga
15.01.2026 08:40
Konrad Laimer (Mitte) verletzte sich gegen Köln.
Konrad Laimer (Mitte) verletzte sich gegen Köln.(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Bayern und das ÖFB-Team bangen um Konrad Laimer. Beim 3:1-Sieg der Münchner am Mittwoch in Köln verließ er nach einem Zusammenprall in der Nachspielzeit humpelnd das Feld.

„Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel.

Bayern siegte trotz Rückstand.
Deutsche Bundesliga
Bayern siegt nach Rückstand, Ilzer-Team torhungrig
14.01.2026

Der ÖFB-Teamspieler spielt bislang eine bärenstarke Saison – doch jetzt droht ein herber Rückschlag. Weil Kompany bereits das Wechselkontingent ausgeschöpft hatte, beendeten die Münchner das Spiel zu zehnt.

Beste Hinrunde der Ligageschichte 
Der Rekordmeister schloss die beste Hinrunde der Ligageschichte mit Saisonsieg Nummer 15 ab. Dabei musste ein Gegentreffer von Linton Maina (41.) weggesteckt werden. Das gelang durch den raschen Ausgleich von Serge Gnabry (45.+5). Mit Fortdauer der zweiten Hälfte nahm das Übergewicht des Titelverteidigers zu, Kim Min-jae per Kopf (71.) und der eingewechselte 17-jährige Lennart Karl mit einem überlegten Schuss ins lange Eck (84.) machten den Auswärtssieg perfekt.

Die auf Rang zwölf liegenden Kölner sind schon acht Ligaspiele sieglos, Florian Kainz durfte nur von der Bank zuschauen.

