„Sofort in den Scanner“: Sorgen um ÖFB-Star Laimer

Beste Hinrunde der Ligageschichte

Der Rekordmeister schloss die beste Hinrunde der Ligageschichte mit Saisonsieg Nummer 15 ab. Dabei musste ein Gegentreffer von Linton Maina (41.) weggesteckt werden. Das gelang durch den raschen Ausgleich von Serge Gnabry (45.+5). Mit Fortdauer der zweiten Hälfte nahm das Übergewicht des Titelverteidigers zu, Kim Min-jae per Kopf (71.) und der eingewechselte 17-jährige Lennart Karl mit einem überlegten Schuss ins lange Eck (84.) machten den Auswärtssieg perfekt.