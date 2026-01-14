Zoo Salzburg hofft auf neuen Geparden-Nachwuchs

Gibt's bald wieder Jungtieren-Trubel im Gepardengehege des Salzburger Zoos? An diesem Wunsch arbeiten derzeit die Verantwortlichen rund um Sabine Grebner. Die Geschäftsführerin erklärt aber auch, wieso das Vorhaben nicht so einfach ist.
Im Zoo Salzburg ist Ende Dezember der eineinhalb Jahre alte Gepard Visoke eingezogen, der künftig für neuen Zuchterfolg sorgen soll. Trotz großer Hoffnung ist wegen seines jungen Alters noch Geduld nötig, da Geparden in Zoos schwer zu züchten sind.
Letzter Geparden-Nachwuchs sieben Jahre her
Der letzte Nachwuchs wurde 2018 geboren. Visoke ist derzeit noch nicht für Besucher sichtbar und hat die beiden Weibchen noch nicht kennengelernt. Eine Zusammenführung erfolgt erst, wenn Verhalten und Interesse passen, da ein möglicher Zuchterfolg oberste Priorität hat.
Die letzten Jungtiere im Salzburger Zoo wurden 2018 gezüchtet. „Somit würden wir uns natürlich sehr wünschen, dass es bald wieder funktioniert. Es lastet ein gewisser Druck auf uns“, sagt Geschäftsführerin Sabine Grebner am Mittwoch in einer Aussendung.
