Zoo Salzburg hofft auf neuen Geparden-Nachwuchs

Letzter Geparden-Nachwuchs sieben Jahre her

Der letzte Nachwuchs wurde 2018 geboren. Visoke ist derzeit noch nicht für Besucher sichtbar und hat die beiden Weibchen noch nicht kennengelernt. Eine Zusammenführung erfolgt erst, wenn Verhalten und Interesse passen, da ein möglicher Zuchterfolg oberste Priorität hat.