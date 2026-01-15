Austria Salzburg viel stärker als Rapid und Sturm

Zwei Salzburger führen nach dem ersten Zwischenstand die 59. „Krone“-Fußballerwahl an. Aber die beiden Führenden nicht von Bundesligist Red Bull Salzburg, sondern von Zweitliga-Aufsteiger Austria Salzburg! Trainer Christian Schaider und Spielmacher Marinko Sorda stechen beim ersten Zwischenstand die Konkurrenz aus.
Sorda führt mit 4964 Stimmen vor Nationalteamkicker Christoph Baumgartner (4503) und Bayerns Konrad Laimer (4232). „Wahnsinn“, staunte der 29-Jährige nicht schlecht, als ihn die „Krone“ darauf ansprach. „Ich habe selbst nicht abgestimmt. Aber Familie und alle im Umfeld haben anscheinend richtig Gas gegeben“, freute sich der gebürtige Bosnier sehr.
1. Marinko Sorda (Austria Salzburg) 4964
2. Christoph Baumgartner (Leipzig) 4503
3. Konrad Laimer (Bayern München) 4232
4. Lukas Jungwirth (LASK) 3664
5. Mads Bidstrup (RB Salzburg) 2875
6. Tomi Horvat (Sturm Graz) 2500
7. Sandro Ingolitsch (Altach) 1817
8. Florian Grillitsch (Braga) 1332
9. Alexander Schlager (RB Salzburg) 1207
10. Aleksandar Dragovic (Austria Wien) 1198
„Das ist unglaublich“
Ohne die zahlreichen Fans der Austria wäre dieser überraschende Zwischenstand auch nicht möglich geworden. Selbst zu den Auswärtsspielen in der 2. Liga pilgerten im Herbst regelmäßig mehrere hundert Leute. „Unsere Fanbasis kennt man eh. Daheim und bei allen Auswärtspartien ist sie dabei – das ist unglaublich“, weiß Sorda die Unterstützung zu schätzen.
Das betonte auch Trainer Christian Schaider. Der Bayer kam im Jahr 2018 und damit ein Jahr vor Sorda zum Verein. „Ich habe es die letzten acht Jahre schon gesagt: Diese Fans sind ein Wahnsinn, wenn man sieht, wie fanatisch die sind. Das ist schon einzigartig.“
1. Christian Schaider (Austria Salzburg) 5874
2. Didi Kühbauer (LASK/Wolfsberg) 5511
3. Ralf Rangnick (Teamchef) 5305
4. Oliver Glasner (Crystal Palace) 5024
5. Hermann Stadler (Teamchef U17-Team) 3008
6. Stephan Helm (Austria Wien) 2698
7. Boris Ljubic (LUV Graz Frauen ) 1586
8. Fabio Ingolitsch (Altach) 1476
9. Stefan Kenesei (Austria Wien Frauen) 1016
10. Manfred Schmid (Hartberg) 720
Vor Kühbauer und Rangnick
Auch er konnte es kaum glauben, als die „Krone“ ihn zur Führung in der Kategorie tipp3 Trainer des Jahres gratulierte. Sogar Didi Kühbauer (5511 Stimmen) und Teamchef Ralf Rangnick (5305) stellt er mit 5874 Stimmen knapp aber doch in den Schatten. „Das hätte ich mir nicht gedacht und ist vollkommen überraschend“, lachte der 48-Jährige.
Auch dank dem „zwölften Mann“, der bei der „Krone“-Wahl derzeit offenbar alles gibt und davor im Herbst auf den Rängen für beste Stimmung sorgte, kann der Aufsteiger bei seiner Profi-Rückkehr auf eine sehr gute Hinrunde zurückblicken.
1. Elena Gößler (VfL Wolfsburg II) 5072
2. Anna Schorn (Austria Wien) 4848
3. Tatjana Weiss (Austria Wien) 3955
4. Tina Charwat (Rapid) 3299
5. Valentina Mädl (Leverkusen) 1991
6. Jasmin Reichmann (GAK) 1564
7. Florentina Sensenberger (LASK) 1135
8. Lisa Rammel (Rapid) 916
9. Lea Strauß (LUV Graz) 718
10. Laura Schretter (LASK) 446
Wolfsburg-Legionärin führt
Mit 19 Punkten und als Achtplatzierter liegt man im Soll. Seit einer Woche trainieren die Violetten wieder: „Es läuft gut, die Platzverhältnisse passen auch.“ Die Ziele fürs Frühjahr sind für den Coach klar: „In erster Linie der Klassenerhalt. Natürlich täte es auch gut, die Wahl zu gewinnen.“
Bei den Frauen führt Elena Gößler (5072) vom zweiten Team des deutschen Bundesligisten Wolfsburg die Fußballerwahl an. Hinter ihr liegt mit Anna Schorn (4848) und Tatjana Weiss (3955) ein Duo von Austria Wien.
1. Lukas Jungwirth (LASK) 721
2. Sanel Saljic (Austria Wien) 704
3. Nikolaus Wurmbrand (Rapid) 489
4. Jacob Peter Hödl (Sturm) 214
5. Kerim Alajbegovic (RB Salzburg) 202
6. Jonas Mayer (Ried)181
7. Elias Havel (Hartberg) 112
8. Angelo Gattermayer (Wolfsberg) 96
9. Ramiz Harakate (GAK) 88
10. Samson Baidoo (Lens) 78
Jungwirth führt beim Jungstar, Rapid liegt generell zurück
LASK-Goalie Lukas Jungwirth (721) ist aktuell beliebtester Lotterien-Jungstar. Er liegt in Führung vor Sanel Saljic (Austria Wien) und Nikolaus Wurmbrand (Rapid). Auffällig: Wurmbrand ist der einzige grün-weiße Kicker, der halbwegs gut anschreiben konnte. In den Top Ten der Fußballerwahl befindet sich derzeit kein einziger Rapid-Kicker. Und auch Meister Sturm Graz liegt aktuell nicht wirklich heiß im Rennen.
