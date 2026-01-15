Austria Salzburg viel stärker als Rapid und Sturm

Vor Kühbauer und Rangnick

Auch er konnte es kaum glauben, als die „Krone“ ihn zur Führung in der Kategorie tipp3 Trainer des Jahres gratulierte. Sogar Didi Kühbauer (5511 Stimmen) und Teamchef Ralf Rangnick (5305) stellt er mit 5874 Stimmen knapp aber doch in den Schatten. „Das hätte ich mir nicht gedacht und ist vollkommen überraschend“, lachte der 48-Jährige.